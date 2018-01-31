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    Экономика

    Украина вошла в десятку крупнейших мировых производителей яиц

    (обновлено: )169
    За 18 лет мировое производство яиц выросло на 38,6%. Наибольший прирост этого производства зафиксировали в странах Африки и Океании.
    Яйца
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. 

    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Ассоциация с ЕС и экспорт украинской агропродукции
    В минувшем году Украина заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц, пишет agronews.ua.

    Как стало известно, за 18 лет мировое производство яиц выросло на 38,6%. Наибольший прирост этого производства зафиксировали в странах Африки и Океании.

    В 2017 году производство яиц в мире составило 71,8 миллиона тонн или 1150 млрд штук. Из них более половины (58,5%) было произведено в Азии, 20,8% – в Америке, 15,7% – в Европе, 4,6% – в Африке и 0,4% в Океании.

    Больше куриных яиц в прошлом году выпустили в Китае – 41,8% от общего количества в мире.

    Как сообщалось ранее, с января по октябрь прошлого года Украина экспортировала 129,7 тысяч тонн мяса птицы в страны Европейского Союза.

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