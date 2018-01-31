Украина, наши дни: рынок труда или рынок рабсилы?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Показатели уровня безработицы в Украине одни из самых высоких за все время наблюдения (с 1995 года), при этом рынок труда разбалансирован, работодатели не могут найти нужных работников, а сами работники… бегут куда глаза глядят. Такую фантасмагорическую картину рисуют эксперты.

Без работы каждый десятый

Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной и противоречивой, несмотря на то, что в ушедшем году в экономике наблюдался небольшой рост. Об этом сказала на пресс-конференции в РИА Новости Украина ведущий сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко.

По ее словам, в 2017 году зафиксирован "рост и по зарплате, и по доходам, и по ВВП — но на рынке труда это пока никак не отразилось, ситуация остается тревожной".

Вместе с ростом ВВП зафиксирован и рост безработицы. Более того, сейчас показатель уровня безработицы — один из самых высоких за все время наблюдения по методологии МОТ (с 1995 года).

"За 9 месяцев 2017 года уровень безработицы по населению в возрасте 15-70 лет составил 9,4%. Это достаточно много. За 9 месяцев 2016 года было 9,2%", — сказала Ткаченко. Она пояснила: в стране 1,7 миллиона безработных — "это много, практически каждый десятый".

Изменилась структура безработных: больше стало тех, кто ушёл по собственному желанию, однако одновременно возросло количество уволенных по экономическим причинам.

"Это означает, что продолжаются какие-то структурные сдвиги в экономике… Пока что какого-то прорыва на рынке труда нет", — отметил Ткаченко.

Вернуться в 2013 год?

Ткаченко отметила, что в то же время, при таком количестве не нашедших себе применения, везде можно видеть объявления о приеме на работу — "есть дефицит кадров, по всем специальностям, это означает, что дисбаланс на рынке труда усиливается".

Чем это можно объяснить? Отчасти тем, что в стране нет какой-то целенаправленной стратегии развития.

"Мы пока не определились в своей стратегии развития, с тем, какие у нас точки роста, что мы будем продавать, в какую сторону мы идем", — сказала Ткаченко. Она добавила, что есть понимание: восстановиться до уровня 2013 года украинская экономика на той же структуре, на той же материальной базе уже не получится, но нет ответа на вопрос: где брать рабочие места, кто будет их создавать?

Бизнес в этой ситуации ведет себя не очень последовательно, считает Ткаченко.



"С одной стороны, работодатели жалуются на нехватку нужных специалистов, но при этом не вкладывают ни копеечки в развитие своих работников, не сотрудничают с вузами… А в результате дисбаланс усиливается", — подчеркнула эксперт.

На этом фоне происходим миграция рабочей силы в более "дружелюбные" края. И это понятно: "с такой девальвацией гривны люди, поработав в Польше или в России на такой же работе, даже с меньшими трудовыми усилиями, понимают, что (там — Ред.) можно заработать больше".

Ткаченко подчеркнула, что сама собой ситуация не изменится, чтобы привлечь специалистов, украинский бизнес должен научиться хорошо платить за труд.

"Страна… не на подъёме"

В защиту работодателей высказался директор Института профессиональных квалификаций Родион Колышко. По его словам, время быстрых денег (когда целые заводы распиливали на металлолом) осталось в 90-х, теперь же "любой бизнес, который заботится о своей устойчивости, вынужден вкладывать средства в подготовку персонала".

Но какова ситуация в целом? Ведь рынок труда отражает общее состояние экономики.

Колышко отметил, что, по состоянию на декабрь 2017 года, по данным Госстата, предложений рабочей силы официально было 354 тысячи, а вот спрос на рабочую силу был значительно ниже.

"О чем это говорит? О том, что страна находится… скажем так, не на подъеме, ее экономическое состояние не является стимулирующим, в том числе, для рынка труда", — охарактеризовал он ситуацию, добавив, что "экономическая активность находится если не на нуле, то в точке, которая достаточно близко…".

Где создавать рабочие места?

Этому и не надо удивляться в условиях, когда нет государственной программы социально-экономического развития на 3-4 года, даже на год нет, отметил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

По его словам, похоже, что правительство все надежды возложило на пресловутую "невидимую руку рынка", которая все отрегулирует без постороннего вмешательства.

"Но это глупо и безответственно. Результаты мы наблюдаем, в том числе, и на рынке труда", — отметил эксперт. По его словам, нельзя обвинять бизнес в условиях нынешней вредоносной госполитики. В частности, когда Нацбанк повышает учётную ставку до 16% с целью обуздать инфляцию — а на деле "результат будет строго противоположным".

По словам Гаврилечко, новые рабочие места сейчас могут создаваться в малом и среднем бизнесе, который кредитуется внутри страны — но как раз по этому бизнесу и наносится удар.

"Для того, чтобы увеличить уровень занятости внутри страны, нужно что-то делать, чтобы развивать внутренний рынок, развивать малый и средний бизнес. Но нужно делать что-то противоположное тому, чем сейчас занимаются правительство и Нацбанк", — сказал эксперт, пояснив: с одной стороны, бизнес давят увеличением учетной ставки и налогов, с другой — обязали увеличить минимальную зарплату, и ожидают, что это приведет к росту благосостояния.

"Ничего подобного. Это приведёт к тому, что часть предприятий закроется или уйдет в тень, а часть благополучно, вместе со всеми своими ресурсами, а зачастую и сотрудниками, переедет через ближайшую границу, восточную или западную и откроют предприятие там", — отметил Гаврилечко.

Высоких зарплат не ждите

Эксперт добавил: в условиях, когда невозможно прогнозировать развитие, никакой бизнес развиваться не будет — и не будет платить высокие зарплаты".

По мнению эксперта, высоких зарплат не стоит ожидать и по той причине, что государственная политика ориентирована на экспорт: "зарплата будет только ниже…".

Почему?

"По той причине, что никому не интересно поднимать зарплату внутри страны, потому что продукция внутри страны не продаётся. Если потребителей внутри страны на продукцию бизнеса нет, то какой смысл повышать зарплаты, увеличивать покупательную способность граждан? Нет никакого экономического смысла", — пояснил Гаврилечко.

По его словам, в условиях когда государство не предоставляет поддержку бизнесу, единственным конкурентным преимуществом этого бизнеса при экспорте будет низкая стоимость рабочей силы.

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Но есть еще один момент: при открытых границах рабочая сила в такой ситуации будет из страны утекать — и "это тоже абсолютно нормально".