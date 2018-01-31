Из Тернополя: искали работу, а попали в рабство

РИА Новости Украина

В 2017 году на Тернопольщине было зарегистрировано 9 случаев эксплуатации людей. В частности, работники полиции обнаружили 5 случаев трудового рабства в России и 4 случая сексуального рабства в Польше, пишет Юлия Никитина.

"В основном в рабство попадают лица из малообеспеченных семей. Но от этого не застрахован никто, — говорит начальник отдела по борьбе с преступлениями с торговлей людьми ГУ ЧП в Тернопольской области Александр Буняк. - В 2017 году мы обнаружили четыре преступления, касающиеся торговли людьми. В частности, житель Тернополя вместе с жительницей Чернигова через Интернет вербовали наших молодых девушек якобы для работы в Польше, которая оказалась сексуальным рабством. Схема стандартная — девушкам от 20 до 35 лет рассказывали о высокооплачиваемой работе за рубежом: уборка, работа в полях и тому подобное. Когда они приезжают, у них забирают документы якобы для изготовления разрешений на работу. А дальше проходит несколько дней, их закрывают в помещении, применяют физическое насилие и заставляют оказывать сексуальные услуги в борделях, хостелах".

Кроме сексуального рабства немало жители Тернополя страдают от трудовой эксплуатации.

"Также мы обнаружили обнаружили вербовщицу из Шумщины и жителя Закарпатской области, которые привлекали пятерых жителей Тернополя якобы для работы в России, — продолжает полицейский. - Мужчинам и женщинам обещали хороший заработок, забирали документы. А когда люди, проработав несколько недель, просили у работодателей минимальный задаток, чтобы хотя бы купить продукты, их били и отправляли на другие работы, чтобы украинцы не сплотились. И, таким образом проработав несколько месяцев, наши земляки не получали жалованья. Кто-то бежал без документов, некоторым удавалось забирать документы и они были вынуждены устраиваться на другие работы, чтобы собрать деньги на билет домой". РИА Новости Украина Украина - аутсайдер по зарплатам в Европе

"Одной из девушек на момент вывоза ее в Россию еще не исполнилось 18 лет, — рассказывает заместитель председателя правления городского женского клуба "Возрождение нации" Марина Пасечник. - Ее вывезли в Краснодарск. Сейчас у нее все хорошо — она реабилитировалась, вышла замуж, родила ребенка".

Всем 9-ти пострадавшим от торговли людьми оказали материальную помощь в размере 800 гривен. А также предоставили бесплатную психологическую, социальную и правовую помощь. Интересно, что на информационную кампанию против торговли людьми в области выделили больше полумиллиона.

"Тернопольская область является единственной, где есть разработана областная программа. В частности, из бюджета выделили 600 000 гривен на информационную кампанию против торговли людьми. Мы проводим постоянные тренинги и обучение для наших сотрудников", — говорит начальник отдела по делам семьи и молодежи Тернопольской областной государственной администрации Игорь Черный.

Однако несмотря на все меры, важнейшим вопросом является ответственность лиц, которые торгуют людьми. В частности, из 9-ти случаев торговли людьми в 2017 году пока к ответственности привлекли только двух украинцев.

"В случаях, когда к торговле людьми причастны иностранцы, процедура значительно длиннее и сложнее, потому что выполняются международные поручения, — говорит. начальник отдела по борьбе с преступлениями с торговлей людьми ГУ ЧП в Тернопольской области Александр Буняк. - Мы устанавливаем вербовщиков и отправляем документы в ту или иную страну для привлечения к ответственности. За полтора года моей работы в должности я не помню ни одного случая, чтобы привлекли к ответственности кого-то из иностранцев".

По оценкам Центра безопасности человека, ежегодно в ситуацию торговли людьми попадают 4 миллиона человек, а каждый пятый пострадавший — ребенок. Общий годовой доход от торговли людьми составляет около 9 миллиардов долларов США.

В Украине, по оценкам, начиная с 1991 года, до 500 000 украинских женщин были проданы за границу (80% всех безработных в Украине — женщины). По данным опроса, проведенного неправительственной организацией "Ла Страда Украина" в 2001-2003 годах, на основе выборки из 106 женщин, которые были проданы из Украины, установлено, что 3% были моложе 18 лет. Государственный департамент США сообщил, что в 2004 году увеличилось количество случаев, связанных с торговлей несовершеннолетними.

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Согласно статье 149 Уголовного Кодекса Украины, преступления, связанные с торговлей людьми, наказываются лишением свободы от 3 до 15 лет.