Волонтеры отслеживают факты рабства в режиме онлайн

РИА Новости Украина

"У истоков нанесенного природе ущерба в большинстве случаев стоит рабство". Источник этой цитаты – книга "Кровь и земля", написанная профессором Кевином Бейлсом, главой кафедры изучения проблемы современного рабства при Ноттингемском университете, Великобритания.

Профессор Бейлс возглавляет проект, нацеленный на обнаружение печей для обжига кирпичей в Южной Азии, на которых нередко распространен принудительный труд, при помощи спутниковых снимков.

По замыслу создателей, при обнаружении подобных площадок на фотографиях с орбиты их координаты должны передаваться в местные НКО и официальные органы для последующего расследования.

Обжигом кирпича в Южной Азии, по подсчетам исследователей, занимается порядка 5 миллионов рабочих, из которых предположительно около 70% вынуждено работать принудительно, чаще всего – чтобы расплатиться по долгу.

"За прошедшие 20 лет мне довелось провести немало времени в местах, где рабство до сих пор существует. В таких местах, отдаленных и хорошо спрятанных, где рабы производили кирпичи или прокапывали шахты, меня несколько раз посещала мысль о том, что все это, наверное, можно засечь на спутниковых снимках", – рассказал профессор Бейлс Sputnik.

"Возвращаясь из поездок, я нередко искал места, где побывал, на Google Earth, видел там эти печи и рудники. Я вновь и вновь задумывался о том, что с этим нужно что-то сделать".

Работающим на проекте волонтерам предоставляется серия спутниковых снимков из Google Earth; их задача – кликать на те части снимков, где видны печи.

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По словам профессора Бейлса, проект позволил собрать большое количество данных, на основании которых можно узнать не только число подобных площадок и их координаты.

"Мало кто знает о том, что спутниковые съемки ведутся уже 60 лет. По ним можно отследить, например, как менялись и разрастались лагеря по обработке рыбы в национальном парке Сундарбан в юго-западной части Бангладеш, и то, как процесс изменения климата повлиял на расположение таких лагерей, основанных на рабском труде", – говорит профессор Бейлс.

"На ночных снимках очень просто обнаружить огонь, а в национальных заповедниках никаких огней быть не должно. Так что если на снимках есть источник огня там, где никого быть не должно, это не обязательно значит, что там находятся рабы, но передать координаты этого места тем, кто может сходить туда и проверить, что это, все равно нужно".

По словам профессора Бейлса, одна из главных проблем заключается в том, что точное число печей для обжига кирпичей на севере Индии, в Пакистане и Непале назвать невозможно.

По некоторым оценкам, речь идет о 20 000 подобных объектов; стоит отметить, что эти страны находятся в так называемом "кирпичном поясе".

​"Я был в индийском штате Раджастан, который входит в кирпичный пояс. Еще там широко ведется нелегальная разработка карьеров, причем рабы задействованы и там, и там. Я видел семьи, живущие в грубых хижинах, четырехлетних детей, которых приходится работать весь день: они стаскивают грязь в деревянные рамки, утрамбовывают ее там и сушат на солнце. Матери занимаются тем же самым, а отцы отправляют эти заготовки в гигантские печи, очень горячие, если в такую упадешь, тебя испепелит в секунду. Для детей место очень опасное. Им не хватает еды. А женщины часто подвергаются домогательствам со стороны мужчин", – рассказывает профессор Бейлс.

Несмотря на то, что его работа приносит результаты, с поддержкой на правительственном уровне у профессора Бейлса дела обстоят туго.

Когда он показал снимки печей для обжига властям Бангладеш, реакцию было трудно назвать положительной.

"Когда мы показали им данные о местах, где используется рабский труд, они только и сказали: а откуда вы знаете, что эти дети – рабы? На ловле рыбы и креветок зарабатываются миллионы, и на всех стадиях цепочки производства широко распространена коррупция. Тем не менее, на Бангладеш уже давят другие страны, из-за предоставленной нами информации; требуют решить проблему и угрожают сами принять меры".

Профессор Бейлс надеется, что этот проект станет одним из инструментов, с помощью которых правительства смогут лучше понять проблему рабства и обнаружить места расположения лагерей, где используется принудительный труд.