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    В Днепре 11 человек удерживали в рабстве в частном доме

    (обновлено: )21601
    В прокуратуре сообщили, что в так называемом "реабилитационном центре" находились тридцать человек, одиннадцать из которых - против собственно воли.
    Место, в котором людей удерживали в рабстве
    dnipr.gp.gov.ua

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Днепре правоохранительный органы разоблачили "реабилитационный центр", в котором незаконно удерживались 11 человек, сообщает прокуратура Днепропетровской области.

    "Люди, находящиеся в так называемом "реабилитационном центре", расположенном в помещении частного дома в городе Днепре, которое не приспособлено для жизни, якобы проходили курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости. На основании договора аренды указанные помещения использовались одним из благотворительных фондов. Во время осмотра сотрудники правоохранительных органов установили, что  в доме тридцать человек, одиннадцать из которых — против собственной воле", — сообщает подробности прокуратура.

    dnipr.gp.gov.ua
    Место, в котором людей удерживали в рабстве
    dnipr.gp.gov.ua
    Место, в котором людей удерживали в рабстве

    В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, при которых жертвы попали в центр, условия их содержания под стражей, основания для пребывания в учреждении и использование физического или психологического насилия против них.

    Досудебное расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что из Азербайджана вернули в Украину гражданина, который, отправившись на заработки, попал в рабство на 17 лет.

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