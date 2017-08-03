В Днепре 11 человек удерживали в рабстве в частном доме

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Днепре правоохранительный органы разоблачили "реабилитационный центр", в котором незаконно удерживались 11 человек, сообщает прокуратура Днепропетровской области.

"Люди, находящиеся в так называемом "реабилитационном центре", расположенном в помещении частного дома в городе Днепре, которое не приспособлено для жизни, якобы проходили курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости. На основании договора аренды указанные помещения использовались одним из благотворительных фондов. Во время осмотра сотрудники правоохранительных органов установили, что в доме тридцать человек, одиннадцать из которых — против собственной воле", — сообщает подробности прокуратура.

dnipr.gp.gov.ua Место, в котором людей удерживали в рабстве

dnipr.gp.gov.ua Место, в котором людей удерживали в рабстве

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, при которых жертвы попали в центр, условия их содержания под стражей, основания для пребывания в учреждении и использование физического или психологического насилия против них.

Досудебное расследование продолжается.

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