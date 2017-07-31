Освободить украинца после 17 лет рабства помог случай

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украинец провел в рабстве в Азербайджане 17 лет. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook. По его словам, житель Днепропетровской области, 1952 года рождения, после получения Украиной независимости, регулярно ездил на заработки в Азербайджан. А в 1999 году нанялся к работодателю, который и взял его в рабство.

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Украинца неоднократно "перепродавали" для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве. В Украине мужчину в 2012 году признали без вести пропавшим и сняли с учета по месту регистрации. Найти родных пострадавшего не удалось.

Мужчину освободили в ходе полицейской спецоперации лишь в апреле 2016 года. Он был в тяжелом состоянии. Долгое время пострадавший не мог ни говорить, ни адекватно воспринимать действительность. Вячеслав Аброськин говорит, что сейчас, после реабилитации, пострадавший чувствует себя удовлетворительно.

Этот случай торговли людьми далеко не первый у нас в стране. За первое полугодие 2017 года полиция выявила почти 150 преступлений, связанных с торговлей людьми. А это вдвое больше, чем за 2016 год. Всего за последние пять лет от торговли людьми пострадали 398 граждан, из которых — 161 женщина, 197 — мужчин и 40 детей. Такие цифры называют в Министерстве социальной политики.

В полиции также отмечают, что наиболее часто от торговли людьми страдают женщины в возрасте от 18 до 26 лет, дети от 13 до 18 лет и мужчины от 25 до 60 лет.

Почему в XXI веке все еще существует рабство, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал правозащитник, юрист Юрий Шулипа.



Эта история имеет длину в 17 лет. Почему? Потому что у мужчины нет родственников, которые бы его искали?

— На самом деле, здесь нужно рассматривать в комплексе данную проблему. Потому что во-первых, родственников по всей вероятности нет, раз никто не обратил внимания. Второе, что более печально, то, что, возможно, нет нормальных знакомых, человек попросту был одинокий, поэтому соответственно стал жертвой такого страшного преступления.



А если бы были родственники, которые искали бы, насколько реально было бы найти его в Азербайджане, с учетом того, что его постоянно перепродавали?

— В этих странах найти достаточно трудно, потому что там немного по-другому устроен мир, Азербайджан и страны Востока — там клановая система, там все-таки живут умами, то есть умы в переводе с арабского это "семья", и большое количество людей, там примерно 50 человек — дяди, тети, родственники, и причем они смотрят, если ты работаешь в правоохранительных органах, то ты человек свой, и если человек, не дай Бог, европеец, пропал в этих странах, то найти его на Востоке с учетом такой системы… чрезвычайно трудно. И если людей потом находят, их освобождают из рабства, то это очень большая удача.



Как нашли нашего украинца там, спустя 17 лет, благодаря чему? РИА Новости Украина/Youtube Эксперт о торговле людьми и бессилии правоохранителей

— На мой взгляд, судя по имеющейся информации, это просто человеку повезло. Хотя везением невозможно это назвать, 17 лет мучений, пребывания в плену, и потом человек обнаружился… так получилось, что человеку повезло.



Допустим, полицейским удалось освободить человека из рабства, у которого нет никаких документов. Как обычно события развиваются дальше?

— В любом случае, если он был освобожден на территории другой страны, то в консульском учреждении обязаны установить его личность, направить соответствующие запросы в правоохранительные органы, в частности в полицию, то есть проверить все сведения, данные, которые человек о себе сообщил, и уже после процедуры идентификации, соответственно, обязаны отправить его на родину.



Пострадавший имеет право требовать какую-то компенсацию?

— Имеет, и тут сложный механизм, потому что, к сожалению, факт рабства можно доказать, если человека похитили в чужой стране, то соответственно тогда правоохранительным органам и тому государству, которое допустило своим бездействием факт похищения человека.



Это сам человек должен требовать?

— Да, сам человек должен требовать, доказывать…



А куда обращаться?

— В суд, и значит, все это доказывается в судебном порядке. Насколько мне известно, нужно будет обращаться туда, в азербайджанский суд, пройти как минимум две инстанции, чтобы решение суда вступило в силу. И если оно не будет удовлетворено, то есть гражданину не выплатят компенсацию, то тогда уже ему придется обращаться непосредственно к государству… в ЕСПЧ.



В Украине его признали пропавшим без вести, сняли с учета по месту регистрации. Как ему восстановиться здесь в правах? Украинское фото Реформы на рынке торговли людьми. Что важно знать, чтобы выжить

— Я так понимаю, судебное решение было о признании его пропавшим, потому что это только суд может. Придется, учитывая ту бюрократию, что есть, пересмотреть решение суда о признании без вести пропавшим, по вновь открывшимся обстоятельствам. То есть, прийти в те органы предоставления административных услуг, там, где выдают паспорта, понятно, у них есть, он к ним обратится за выдачей паспорта, они ему покажут решение суда и скажут: мы вам не можем выдать, потому что вы без вести пропавший, вас не существует. Получить копию этого решения, пройти суд, обжаловать…



Шансы есть?

— Конечно есть, если человек появился. Хотя это шанс редчайший, но понятное дело, что не будет у украинских судей никакого иного выхода, кроме как пересмотреть решение и принять иное решение, отменить и все.



Как вы в целом можете оценить ситуацию в нашей стране с рабством?

— Дело в том, что мне трудно эту ситуацию оценить, потому что я не владею статистикой, насколько в Украине криминогенная ситуация, связанная с похищением людей. Но все равно, я полагаю, каждый случай похищения нужно индивидуально расследовать, потому что у каждого преступления существует две стороны. Есть в криминологии такое понятие, название, виктимность.

Это поведение самой жертвы, и вот опять-таки, как показывает практика, в данных случаях очень часто сама жертва своим поведением дает повод потенциальным похитителям, для того чтобы её похитили.



В полиции говорят, что украинцы все чаще попадают в рабство, именно пытаясь трудоустроиться через интернет. В этом случае что должно настораживать?

— Здесь нужно смотреть следующие факторы. Первый, это рейтинг кадрового агентства, второе — поскольку существуе,т помимо случаев похищения людей при трудоустройстве, или еще более часто распространенные — это просто мошенничество, когда у людей под видом трудоустройства просят какие-то денежные средства предварительно оплатить, но потом человек ни денежных средств, ни работы не получает, но в данном случае нужно просто смотреть, на мой взгляд, практику через знакомых, если кто уже с этим агентством сталкивался, и уже у них были какие-то прецеденты, опять-таки, смотреть рейтинг этой организации. То есть, здесь нет однозначного ответа, но данный вопрос нужно рассматривать именно в совокупности, учитывая все эти обстоятельства.

Ранее правозащитник Александр Павличенко в эфире "ГС" отметил, что не было оснований для задержания украинского военного, а офицер ВСУ в запасе Мирослав Гай утверждает, что в 2014-ом Виталий Маркив физически никого не мог убить из миномета.