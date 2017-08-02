17 лет рабства в Азербайджане. Шокирующая история пленника-украинца

РИА Новости Украина

В Азербайджане украинец провел 17 лет в рабстве, пока его не освободили полицейские в ходе спецоперации. Работодатели мучили и били мужчину, а также передавали из рук в руки для дальнейшей эксплуатации, пишет Рамелла Ибрагимхалилова для Sputnik Азербайджан.

В ближайшие дни Бакинский суд вынесет им приговор. Государственный обвинитель требует для членов группы наказания в виде лишения свободы от девяти до десяти лет.

Факт эксплуатации труда иностранного гражданина был выявлен в апреле 2016 года в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД Азербайджана.

Жителя Днепропетровской области (имя не называется в интересах следствия), прибывшего в Азербайджан 17 лет назад, нашли в частном фермерском хозяйстве, расположенном на территории массива "Лагидж баглары" в поселке Бильгя на Абшероне. Мужчина находился в плачевном состоянии и нуждался в лечении.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина регулярно ездил в Азербайджан на заработки, но в 1999 году связь между ним и его родными прервалась. Наниматели отняли у украинца документы, удостоверяющие личность, кормили его плохо, часто били и заставляли ухаживать за скотиной (свиньями) на ферме. Зимой мужчина вынужден был купаться в холодной воде. Так иностранный гражданин стал рабом. Используя его зависимое положение, предприниматели передавали его из рук в руки для дальнейшей эксплуатации.

В 2012 году в Украине мужчину признали без вести пропавшим и сняли с учета по месту регистрации. Найти родных пострадавшего не удалось, сообщает РИА Новости Украина.

Читайте также: Украина, торговля людьми: реальность и статистика

В настоящее время жертва находится в Азербайджане. После курса реабилитации он чувствует себя удовлетворительно, сообщили Sputnik в МВД.

Гражданину Украины оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, он находится в государственном приюте для жертв торговли людьми.

haqqin.az Украинец, проведший 17 лет в рабстве в Азербайджане

Посольством Украины в Азербайджане уже оформлен паспорт на него и после завершения процесса пострадавший уедет на родину.

За первую половину 2017 года в Украине полиция выявила почти 150 преступлений, связанных с торговлей людьми, что вдвое больше, чем за 2016 год.

Смотрите также: Эксперт о торговле людьми и бессилии правоохранителей

Всего за последние пять лет от торговли людьми пострадали 398 граждан, из которых — 161 женщина, 197 — мужчин и 40 детей. Такие цифры называют в Министерстве социальной политики Украины.