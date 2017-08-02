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    17 лет рабства в Азербайджане. Шокирующая история пленника-украинца

    (обновлено: )24910
    За рабство украинца ответят четверо граждан Азербайджана. Работодатели мучили и били мужчину, а также передавали из рук в руки для дальнейшей эксплуатации. В ближайшие дни суд вынесет им приговор.
    Украинец, проведший 17 лет в рабстве в Азербайджане
    haqqin.az

    РИА Новости Украина

    В Азербайджане украинец провел 17 лет в рабстве, пока его не освободили полицейские в ходе спецоперации.  Работодатели мучили и били мужчину, а также передавали из рук в руки для дальнейшей эксплуатации, пишет Рамелла Ибрагимхалилова для Sputnik Азербайджан.

    В ближайшие дни Бакинский суд вынесет им приговор. Государственный обвинитель требует для членов группы наказания в виде лишения свободы от девяти до десяти лет.

    Наручники
    REUTERS Saul Martinez
    Освободить украинца после 17 лет рабства помог случай

    Факт эксплуатации труда иностранного гражданина был выявлен в апреле 2016 года в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД Азербайджана. 

    Жителя Днепропетровской области (имя не называется в интересах следствия), прибывшего в Азербайджан 17 лет назад, нашли в частном фермерском хозяйстве, расположенном на территории массива "Лагидж баглары" в поселке Бильгя на Абшероне. Мужчина находился в плачевном состоянии и нуждался в лечении.

    Согласно материалам уголовного дела, мужчина регулярно ездил в Азербайджан на заработки, но в 1999 году связь между ним и его родными прервалась. Наниматели отняли у украинца документы, удостоверяющие личность, кормили его плохо, часто били и заставляли ухаживать за скотиной (свиньями) на ферме. Зимой мужчина вынужден был купаться в холодной воде. Так иностранный гражданин стал рабом. Используя его зависимое положение, предприниматели передавали его из рук в руки для дальнейшей эксплуатации.

    В 2012 году в Украине мужчину признали без вести пропавшим и сняли с учета по месту регистрации. Найти родных пострадавшего не удалось, сообщает РИА Новости Украина.

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    В настоящее время жертва находится в Азербайджане. После курса реабилитации он чувствует себя удовлетворительно, сообщили Sputnik в МВД.

    Гражданину Украины оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, он находится в государственном приюте для жертв торговли людьми. 

    haqqin.az
    Украинец, проведший 17 лет в рабстве в Азербайджане

    Посольством Украины в Азербайджане уже оформлен паспорт на него и после завершения процесса пострадавший уедет на родину.

    За первую половину 2017 года в Украине полиция выявила почти 150 преступлений, связанных с торговлей людьми, что вдвое больше, чем за 2016 год. 

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    Всего за последние пять лет от торговли людьми пострадали 398 граждан, из которых — 161 женщина, 197 — мужчин и 40 детей. Такие цифры называют в Министерстве социальной политики Украины.

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