Украина, торговля людьми: реальность и статистика

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Украине растет количество преступлений в отношении торговли людьми. В Нацполиции сообщают, что за первое полугодие зафиксировано 156 таких случаев. Это вдвое больше, чем в течение прошлого года.

Среди пострадавших, по данным полиции — 119 женщин, 37 мужчин и 12 детей. Уже установлено 69 злоумышленников, причастных к фактам торговли людьми. Почти по 100 уголовным производствам объявлены подозрения.

Читайте также: Венесуэла: к смене власти и Конституции через кровопролитие

Специалисты Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции отмечают, что в настоящее время все большее получает распространение торговля людьми для "трудовой" эксплуатации. Международный день противодействия торговле людьми отмечается 30 июля. МВД Украины в 2017 году объявило годом противодействия торговле людьми.

Подробнее о противодействии торговле людьми рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель адвокатского центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров.



(текст публикуется на языке оригинала)

Чому в Україні збільшується кількість злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми? РИА Новости Украина/Youtube Эксперт о торговле людьми и бессилии правоохранителей

— Я сказав би, що не стільки збільшується кількість злочинів, скільки збільшується така кваліфікація поліцією. Раніше просто на такі злочини не звертала поліція уваги, зараз департамент очолює людина, яка взялася за цю справу завзято. І раніше такі випадки просто не документувалися належним чином. Я хочу нагадати, що минулого року було затримано злочинне угруповання, підозрюване у торгівлі людьми, які продавали наших людей в РФ для того, щоб примушувати їх торгувати наркотиками. І потім через кілька місяців або навіть кілька днів вони попадалися. Тобто їх здавали спеціально. І зараз близько трьох тисяч наших співгромадян знаходяться в російських тюрмах або ще перед вироком в слідчих ізоляторах з обвинуваченням у торгівлі наркотиками, хоча насправді їх примушували це робити.



В які ще країни вивозять наших співгромадян?

— Найрізноманітніші країни — Бразилія, Японія, Китай. Можуть бути і європейські країни. Зазвичай це контракт, наприклад, для танцюристок, щоб танцювати десь в готелях чи в барах. А потім виявляється, що примушують, скажімо, танцювати жорсткий стриптиз або займатися проституцією, забирають документи тощо. Багато дівчат потрапляють в таку пастку.



Найчастіше випадки пов'язані з трудовим рабством?

— Трудове рабство, часто це проституція або торгівля наркотиками.



Ви назвали кількість людей, тих, які зараз в РФ за ґратами, а реальна картина гірша, ніж офіційна статистика? Украинское фото Реформы на рынке торговли людьми. Что важно знать, чтобы выжить

— Я не думаю, що реальна картина набагато гірша за офіційну, тобто вона точно гірша за офіційну статистику, тому що багато випадків не доходить до слідства, по-перше. По-друге, на жаль, багато людей, які потрапляють в трудове рабство, є такий факт, що вони змірюються з долею і працюють, не скаржаться до органів, їх залякують, і вони бояться скаржитись. Тому реальна картина звичайно гірша за статистику, але буває і навпаки, коли людей звинувачують у торгівлі людьми, а вони не є торговцями людьми. Вони сприяли якомусь контракту і самі стали жертвою шахрайства. Наприклад, якась компанія пропонує шукати дівчат для того, щоб вони їхали танцювати чи співати кудись в готелі, і наші посередники самі можуть не знати, що очікує на дівчат, але вони потрапляють як співучасники в торгівлі людьми. Я такі випадки теж знаю.



Чи у всіх є можливість якось зв'язатися і попросити про допомогу?

— Звичайно, перше, що треба робити — це скаржитись до правоохоронних органів, але заздалегідь попереджаючи нашу сторону, тому що в деяких країнах може бути зв'язок між мафією, торговцями людьми і місцевими поліцейськими. Це робиться через Міністерство закордонних справ, і одночасно до поліції.



Хто в групі ризику?

— Ви знаєте, з цього досвіду з Росією — будь-хто, просто там пропонували скрізь в нас в Києві, в Харкові, в Одесі, в усіх великих містах, в Дніпропетровську, були розклеєні листівки, навіть біг-борди і реклама в метро з пропозицією працювати кур'єром в близькому зарубіжжі.

Після цього людині пропонувалася висока порівняно зарплата і не вимагалося ніяких знань і умінь. Люди, багато хто, мають кредити і так далі, не має роботи, і вони потрапляли на цього гачка, їхали до РФ і там їх змушували торгувати наркотиками. Тобто будь-хто може потрапити, хто шукає роботу закордоном в основному, таку ситуацію трохи слід знати, що якщо пропонують золоті гори і не вимагають ніяких знань і умінь. Тобто безкоштовний сир буває тільки в мишоловці — це найголовніше, що треба пам'ятати.



Ці моменти мають насторожити людину для того, щоб не потрапити на гачок до злодіїв та аферистів.

— Треба повідомити консульську установу нашу, зв'язатися з Україною, щоб родичі повідомили поліцію, і треба повідомити в місцеву поліцію в іншій країні.



В усіх випадках людей звільняли?

— А що робити, щоб не потрапити на гачок. По-перше, дуже уважно ставитись до контрактів, які ухвалюєш, обов'язково звертатися до знайомих юристів, які перевірять всі дані. По-друге, треба залишати обов'язково всі контакти коли ти їдеш кудись працювати в готель в іншу країну. Треба, щоб всі контакти, за якими ти їдеш, були в твоїх родичів, щоб їх перевірив бажано знайомий юрист або винайняти професійного юриста, який продивиться контракт і подивиться, чи немає там якихось небезпечних моментів. Тільки таким чином. І краще за все якось повідомляти про своє місцезнаходження консульську установу.

Є такий статус постраждалого від торгівлі людьми?

— Так, звичайно є такий статус. Його присвоює Міністерство соціальної політики, і жертва торгівлі людьми за конвенцією позбавляється відповідальності. Тобто якщо наша людина, її змушували, наприклад, нашого громадянина в Росії торгувати наркотиками і в нас його визнають жертвою торгівлі людьми, то вона у нас має бути позбавлена відповідальності. А в Росії — це залежить від Росії. Ми можемо зробити запит туди і сказати, що з нашої точки зору людина невинна. Тому що вона є жертвою торгівлі людьми. Там її мають опитати, і знову суд має вирішити чи вона справді торгувала наркотиками, чи її змушували. Але молдовський досвід показав, що у Молдові рік працювала така ж банда, яка сплавляла громадян Молдови до РФ.

Вони визнали їх жертвами торгівлі людьми, звернулися до РФ, а РФ сказала, що це злочинці, і вони будуть у нас все одно сидіти. Тому це не гарантує порятунок. Але є і позитивні приклади. Наприклад, нещодавно завдяки громадським організаціям і небайдужим людям вдалось з Бразилії звільнити з рабства людину і позбавити від якоїсь відповідальності.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.