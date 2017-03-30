Реформы на рынке торговли людьми. Что важно знать, чтобы выжить

РИА Новости Украина

В отчете Государственного департамента США о торговле людьми в мире в 2016 году Украину поместили во вторую группу как "страну происхождения, транзита и назначения для мужчин, женщин и детей, которые подвергаются принудительному труду и сексуальной эксплуатации", пишет Галина Палажий.

Количество случаев торговли людьми и рабства в Украине участились. И это обусловлено не только перманентным кризисом и низким жизненным уровнем, – сейчас через неконтролируемый участок границы с Россией, кроме оружия и боеприпасов, перемещаются жертвы и преступники торговли людьми. Украина продолжает бороться с этим позорным явлением, поэтому 2017-й год объявила годом борьбы с торговлей людьми.

Жертвами торговли людьми могут стать мужчины, женщины, дети, – с целью принудительного труда, сексуальной эксплуатации, попрошайничества. Это преступление характерно не только для Украины. Сейчас в мире, по словам ватиканского надзирателя ООН Бернардито Ауса, жертвами торговли людьми стали около 40 миллионов человек, и каждый год их ряды пополняются более чем 3 миллионами очередных рабов. Среди них почти 80% – это женщины и дети. Современная торговля людьми – это индустрия с прибылью свыше 32 миллиардов долларов в год.

В Украине выявлением и противодействием торговли людьми занимаются государственные органы – Минсоцполитики, Министерство внутренних дел, Национальная полиция, Госпогранслужба и ряд общественных организаций. Так, за период с января по декабрь 2016 года представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине выявило 1151 лицо, пострадавшее от торговли людьми (ОПТЛ) с целью трудовой и сексуальной эксплуатации в 21 стране, в т.ч. в Украине, и оказало им помощь", – говорится в отчетных материалах МОМ, которые есть в распоряжении редакции.

Россия остается основной страной назначения для торговли людьми из Украины – 67% случаев в 2016 году. На втором месте – страны-члены Европейского Союза, откуда вернулось 17% пострадавших лиц, из них более 86% пострадавших в Польше, остальные – в Италии, Германии, Греции, Финляндии, Литве, Австрии, Чехии и Великобритании. Количество лиц, пострадавших от внутренней торговли людьми, возросло и в прошлом году составило 9% от общего количества случаев. Внутренне перемещенные лица (ВПО) являются целевой группой для недобросовестных посредников, предлагающих услуги по вопросам трудоустройства или эмиграции.

Преобладает трудовая эксплуатация

Большинство пострадавших лиц, обратившихся в МОМ в 2016 году, подверглись трудовой эксплуатации. Основными отраслями этой эксплуатации было строительство, производство и сельское хозяйство. Еще одной формой эксплуатации является попрошайничество,– когда люди выпрашивают деньги на улицах, а потом передают "заработанное" своим кураторам и получают процент.

Участились, по сравнению с предыдущими годами, случаи незаконного изъятия органов – в прошлом году МОМ выявило шесть таких случаев. Также специалисты, которые занимаются противодействием торговле людьми, говорят новый вид эксплуатации – торговлю людьми с целью использования в перевозке наркотических веществ. Трех граждан Украины путем обмана использовали как курьеров по доставке наркотиков в пределах страны и за границу. По неподтвержденным данным, сотни украинцев, которые попали в такие ситуации, до сих пор находятся в местах лишения свободы за "незаконную торговлю наркотическими веществами" в России, Таиланде, Малайзии, Бразилии и других странах.

Интересно, что среди пострадавших от торговли людьми стали больше преобладать мужчины: в 2016 году – 463 женщины, 688 мужчин, в отличие от 2004 года: 540 женщин, 86 мужчин. Также изменился уровень образования пострадавших: в 2007 году с неполным средним образованием было 604 пострадавших, с высшим – 278, а в 2016 – соответственно 77 и 269.

Специалисты МОМ отмечают, что внутренне перемещенные лица (ВПО) является целевой группой для недобросовестных посредников, которые предлагают услуги по вопросам трудоустройства или эмиграции. А люди, которые были заложниками на неподконтрольных правительству Украины территориях, после побега являются чрезвычайно уязвимыми, учитывая угрозы, связанные с их возвращением домой.

Что делают в Украине для противодействия торговли людьми?

В конце октября 2016 года, в соответствии с рекомендациями международного сообщества, вице-премьер-министр Украины поручил министерству финансов Украины предусмотреть в Национальном бюджете на 2017 год увеличение финансирования государственной программы по противодействию торговли людьми до 5 млн гривен (около 200 000 долларов США), а областным государственным администрациям выделить достаточное финансирование из местных бюджетов. Также в ноябре 2016 г. правительство Украины повысило одноразовую финансовую помощь пострадавшим от торговли людьми – с одного до трех минимальных прожиточных минимумов (около 180 долларов США).

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В 2016 году Минсоцполитики инициировало разработку национальной стратегии предотвращения торговли людьми и согласовало ее с другими субъектами в сфере противодействия торговле людьми во время заседаний межведомственных рабочих групп. В декабре 2016 г. во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций обозначили общие проблемы, связанные с торговлей людьми на неподконтрольных правительству Украины территориях. Организации Объединенных Наций было предложено определить приоритетность проблемы сексуального насилия в регионах Восточной Украины, которые пострадали от конфликта.

По словам министра МВД Арсена Авакова, штат работников департамента Нацполиции, который занимается борьбой с торговлей людьми, увеличено вдвое. В начале декабря 2016 года сотрудники МВД по предотвращению преступлений по торговле людьми разоблачили и задержали участников преступной наркогруппировки, которые создали сеть вербовки украинских граждан для использования их в качестве наркокурьеров в России.

Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) также принимает активное участие в выявлении преступлений, связанных с торговлей людьми, и потенциальных потерпевших.

Международная организация по миграции в Украине поддерживает Национальную горячую линию по противодействию торговле людьми и консультирования мигрантов. Для повышения осведомленности населения о рисках торговли людьми создан веб-сайт. С 2000 года 12 168 человек, которые пострадали от торговли людьми, получили от представительства МОМ в Украине реинтеграционную помощь, в частности юридическую, медицинскую, психологическую, а также помощь семьи, профессиональное обучение и другие виды помощи в зависимости от индивидуальных потребностей.

В Украине работает Национальная "горячая линия" по предотвращению торговли людьми, домашнего насилия и гендерной дискриминации 0 800 500 335 (386 с мобильного).