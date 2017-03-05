"Груминг" - новый метод сексуального насилия в Сети

РИА Новости Украина

Развитие технологий привело к появлению нового вида преступлений по интернету и в социальных сетях. Речь идет о "груминге" – новой разновидности шантажа и насилия в отношении несовершеннолетних. Что это такое и как это вовремя распознать?

Эта форма онлайн-преступлений может серьезно повлиять на эмоциональное состояние жертвы, но также и иметь трагические последствия – убийство, сексуальное насилие или попадание в каналы торговли людьми.

В общем и целом, "груминг" можно определить как "виртуальное сексуальное насилие в отношении детей и подростков", пояснил Sputnik Mundo адвокат Эрнан Наварро (Hernán Navarro), руководитель гражданской ассоциации "Груминг Аргентина" (Grooming Argentina).

"Это различные методы, которые использует извращенец или педофил — 'грумер', — чтобы войти в доверие детям в любой виртуальной среде, преследуя свои цели сексуального характера. Они стремятся получить какой-то материал, фотографию или видеоролик, чтобы потом с его помощью шантажировать жертву", — поясняет Наварро.

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Процесс включает в себя четыре этапа. В первую очередь злоумышленник сближается с несовершеннолетним. Далее начинает завоевывать его доверие. Добившись этого, начинается то, что эксперты называют "социальная инженерия", т.е. "детальное изучение предпочтений и интересов" жертвы. В этот момент происходит получение материалов для шантажа с помощью цифровых технологий и социальных сетей.

Наконец, начинается непосредственно шантаж, с "предложениями личной встречи" в худшем случае. Здесь уже возникает риск сексуального насилия, исчезновения жертвы или ее попадания в каналы торговли людьми.

Выделяют "два типа злоумышленников": один "исчезает, получив желаемое", другой "продолжает изводить жертву ради получения новых материалов". Так, "груминг" часто связан с детской порнографией, "явлением, которое скоро может обогнать по прибыльности наркоторговлю", утверждает адвокат. Полученные материалы в дальнейшем могут распространяться в 'глубоких сетях' (Deep Web) для педофилов.

В "Груминг Аргентина" полагают, что "не существует волшебных способов" выявлять и бороться с такими преступлениями, но считают при этом, что лучший способ их искоренить – это предупредить. В этом смысле общение родителей с детьми носит фундаментальный характер. Организация делает ставку на "культуру диалога":

"Ребенок не видит опасностей. Не потому, что не хочет, а потому что не может. С другой стороны, есть мир взрослых, которым не удалось поладить с технологическими новинками, особенно в онлайн-среде", — считает Наварро.

Незнание темы взрослыми – не только родителями, но также воспитателями, полицейскими или работниками судебной системы – ведет к тому, что они не осознают серьезность ситуации: "Мы не можем изобличить то, чего не знаем", подчеркивает активист. Поэтому очень важна подготовка взрослых в семейном и образовательном кругах.

Если ребенок, особенно в подростковом возрасте, кажется "чересчур нервным" при получении текстовых сообщений, либо уклоняется от разговора на эту тему; сидит в сети до поздней ночи; у него заметные перепады настроения и снижена успеваемость в школе, родители должны забить тревогу из-за возможного "груминга".

"В этом смысле подготовка чрезвычайно важна. Мы привыкли, что дети учат нас, взрослых, технологическим штукам. К сожалению, мы поменялись ролями, потому что у детей есть навыки, но нет знаний и опасений, которые им должно привить старшее поколение", — считает директор организации, которая первой в регионе собрала сеть из 200 волонтеров, организующих мастер-классы и кампании и оказывающих поддержку жертвам "груминга".

Тотальный "контроль" за онлайн-подключениями не решает проблему, т.к. несовершеннолетние могут заходить в сеть с устройств друзей и знакомых. Так что нужно делать ставку на "надзор", "гибкий и постоянный диалог в семейной среде" и установление "границ".

Другой вопрос – возраст, с которого можно начинать использование социальных сетей. В случае Facebook создание аккаунтов позволяется только по достижении 13 лет, однако во многих случаях дети младшего возраста создают профили при попустительстве самих родителей. Программа организации "Семья на связи" стремится создать "ответственное цифровое присутствие" на всех уровнях.

Ввиду новизны этой формы преступлений во многих странах она пока не определена. В 2013 году в Аргентине груминг был включен в Уголовный кодекс. Наказание может составить от шести месяцев до четырёх лет лишения свободы. Однако, по мнению организации, есть ряд двойных толкований в текущей редакции закона, которые усложняют его эффективное применение.

Преступления этого типа также признаны в Чили. В Испании выносятся судебные решения по таким делам, а в Мексике и Уругвае в этом направлении ведется работа.