Киев: секс-миссия на старте

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Для индустрии секс-услуг наступило золотое время. Работников этой сферы уже почти не трогает полиция, только за редким исключением и для статистики, но при этом значительно расширилась клиентская база. В Украину косяком потянулись секс-туристы из Европы. А к лету, к Евровидению, которое собираются проводить в Киеве, жриц любви ждет самый хлебный период и они уже на низком старте.

Как рассказал один из сотрудников отдела полиции по борьбе с торговлей людьми, уже в Киев из регионов потянулись проститутки. Во-первых, в областных центрах им работать не так то выгодно, меньше людей готовых платить за удовольствие хорошие деньги, в во-вторых, они надеются сорвать куш во время конкурса, ведь ожидается приезд иностранцев с валютой.

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"Украинские проститутки в вопросе заработка сродни цыганам. Как только начинается летний сезон — они кочуют на юг, в курортные города. Когда приезжают хасиды — они едут в Умань, хотя там и своих хватает. А этим летом их основная концентрация ожидается в Киеве. Конкуренция будет серьезная, с учетом того, что в Киеве сегодня работает не меньше 1000 жриц любви на любой кошелек и вкус. И от этого местные, киевские, не в восторге, ведь это тоже их заработок", — рассказывает опер на условиях анонимности.

У них и сегодня, как рассказывает оперативник, большая конкуренция. Ведь клиентов готовых платить хорошо, осталось не так то и много, приходится сбивать цену, а это не так выгодно.

"Киев, Одесса, Харьков, Днепр — в общем, города-миллионники — Мекка для проституток. Там и контингент более зажиточный. Скажу так, что если раньше больше снимали проституток бизнесмены средней руки и выше, то сегодня им на смену пришли чиновники разных уровней. И это не удивительно. Посмотрите на их е-декларации, сколько они под матрасом прячут. Люди, скажем так, далеко не бедные", — подчеркивает опер Юрий.

И еще один интересный момент, если раньше девочки из эскорт-услуг стремились подцепить богатого "папика" и раскручивать его на деньги, то сегодня "папики" застегнули кошельки и девочкам приходится торговать своим телом. Можно сказать, что рынок секс-услуг пополнился новобранцами.

"Как ни странно это прозвучит, но у нас проституция ассоциируется только с девочками по вызову, а ведь еще и масса парней работает в этой сфере. Признаться, их и в старые времена не часто задерживали, а сейчас вообще никого не приводят. Мы ж Европу идем, гей-парады проводим, да и, как намекают, есть негласное распоряжение этого не делать, чтобы высшее руководство МВД не раздражать. Вот и нет у нас показателей. Но уверен, что геи и проститутки мужского рода еще себя покажут этим летом, ведь ждем гостей из Европы разной ориентации", — признается наш собеседник.

Как ни крути, а в количестве проституток Украина скоро догонит и перегонит Таиланд. Ведь борьба с проституцией у нас ведется только на словах, а не на деле. Да и без работы девочки скучают, и мальчики бывают редко, и получают в месяц намного больше прожиточного минимума.