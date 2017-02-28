Европа предлагает Украине отказаться от проведения Евровидения

Владимир Матвеев, обозреватель

"Радость за успех Джамалы на конкурсе "Евровидение-2016" в Стокгольме была омрачена "и сомнениями в том, сможет ли разоренная военными действиями в Донбассе страна достойно провести "Евровидение-2017", пишет DW. Согласно корреспонденту немецкого издания Андрею Бреннеру, "чем больше времени проходило, тем более оправданными становились эти сомнения".

Вначале организаторы погрязли в спорах о том, какой украинский город будет принимать у себя песенный конкурс. Так, власти Украины и Национальной телекомпании Украины (НТКУ) неоднократно откладывали объявление результатов, увязнув "в долгих спорах о том, какой город примет у себя "Евровидение-2017". По мнению германских СМИ, "прозрачностью отбор городов-кандидатов не отличался".

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Хотя очевидным было, что необходимый комплекс данных для проведения есть лишь в Киеве. В частности, международный аэропорт с рейсами в крупные города Европы, наличие большого числа гостиниц и достаточно вместительная концертная площадка и т.д.

Затем возникли проблемы с самой организацией мероприятия. В частности, в ноябре 2016 года — из-за споров о финансировании "Евровидения-2017" подал в отставку генеральный директор НТКУ Зураб Аласания.

А за три месяца до финала конкурса, большая группа команды по его организации в Киеве, в том числе исполнительные продюсеры, покинули этот проект. В своем заявлении, распространенном в социальной сети Facebook 13 февраля члены команды объяснили это решение блокированием своей работы новым руководителем конкурса на Украине.

Павел Грицак на пресс-конференции вечером того же дня заявил, что на вакантные места в команде будут искать новых сотрудников, а также заявил, что его пригласили в оргкомитет конкурса как "антикризисного менеджера".

Организатор песенного конкурса — Европейский вещательный союз (EBU) — в тот же день поблагодарил часть команды за работу и призвал украинскую сторону быстро продолжить работу с другим персоналом, пишет агентство dpa. В пресс-релизе EBU призвал украинских партнеров — несмотря на смену персонала – "выдержать сроки для успешной подготовки и проведения "Евровидения".

Критике СМИ подвергается также продажа билетов на конкурс, в частности, с выбором фирмы-партнера по продаже билетов. Право продавать билеты "получил фаворит — Concert.ua". Одновременно на европейских сайтах фанатов "Евровидения"появилась информация о том, что "организованные в клубы фанаты на этот раз лишены права льготной покупки билетов". "Почему схема распространения льготных билетов без проблем работала в странах-лидерах мирового антикоррупционного рейтинга, как Швеция или Дания, вопрос, видимо, риторический", комментирует DW.

Иностранцы также поражены стоимостью билетов на песенный конкурс. Так, "по информации из Киева, самые дорогие билеты на "Евровидение-2017" стоят около 500 евро — выше, чем на конкурсах в Осло, Копенгагене или в Стокгольме. Однако это вряд ли является свидетельством высокого уровня жизни украинцев".

На вопрос о финансировании конкурса и прозрачности тендеров мэр Киева Виталий Кличко рассказал корреспонденту Радио Свобода, что "часть расходов, которые взял на себя город, – это 200 миллионов гривен, которые мы выделили. Эти средства идут на организацию. Еще больше средств выделяется на обустройство территории, на инфраструктуру, в которую мы вкладываем большие деньги".

Кличко также дополнил, что использование выделенных средств контролируется администрацией города.

Наряду с этим, обозреватель DW пишет о том, что ему хочется верить, что, несмотря на все трудности, в мае в Киеве состоится красивое шоу, однако, "пока все говорит об обратном".

По мнению немецких обозревателей, "отказавшись от конкурса, Украина сохранила бы лицо".

Западные СМИ также отмечают возможность "демонтажа оказанного Украине доверия на протяжении почти целого года"и констатируют, что "во многих проблемах, связанных с подготовкой "Евровидения-2017", Украина виновата сама", пишет DW.

Происходящее вокруг наибольшего музыкального телевизионного конкурса в мире западные эксперты сравнивают с отзеркаливанием "того, что происходит в этой стране".