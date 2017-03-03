СексМайдан в Киеве: "красные зонты" в черный день

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Как и предполагалось, на анонсированный марш секс-работников к Верховной Раде пришла "вся пресса" — работников пера и клавиши было явно больше, чем представителей первой (или второй?) древнейшей профессии. Этот факт вызвал сарказм у немногочисленных наблюдателей, гуляющих в Мариинском парке.

"Здесь что? Марш проституток?— Нет, марш секс-работников. — А! Ну… это та еще работенка… — А журналистов сколько сбежалось! Вот бы они так тарифами интересовались…", - такие можно было услышать диалоги.

Флаг на зданием Рады был приспущен, накануне в результате аварии на шахте "Степова" государственной угледобывающей компании "Львовуголь" во Львовской области погибли шахтеры, в связи с чем в пятницу в стране объявлен день траура. Но это не остановило "красные зонтики" (атрибут марша тружениц секс-индустрии).

Впрочем, сначала на Конституционную площадь пришли противники легализации проституции — всего человек двадцать. Развернули плакаты ("Студенты против проституции", "Защитим достоинство украинской семьи"), начали скандировать: "Продаешь тело — продаешь душу!", "Семья — основа Украины!", "Защитим семейные ценности!".

РИА Новости Украина Евгений Котенко В Киеве состоялся марш секс-работников

По словам участников акции, они вступают даже не против легализации проституции, но — "против проституции как таковой". Экономические доводы их тоже не убеждают.

"Не думаю, что украинская экономика в таком состоянии, что не выживет без налогов от проституции", — сказала одна из пикетчиц.

"А где же секс-работницы?— беспокоились представители прессы. - Неужели не придут?".

Но их опасений оказались напрасными — вскоре показалась группа (тоже человек двадцать-тридцать) под красными зонтиками с девизом: "Равные права" (почему-то девиз был написан не на державной мове). Медийщики ринулись к ним.

РИА Новости Украина Евгений Котенко В Киеве состоялся марш секс-работников

"Как на выставке собак", — прокомментировал кто-то из зевак. "Судя по оживлению — прямо какой-то Секс-майдан начинается!", — откликнулся другой.

Свои лица многие секс-работницы и секс-работники скрыли под белыми масками, на головах — оранжевые строительные каски. Развернули плакаты: "Депутат! Чем ты лучше проститутки?", "Налоги вместо штрафов!", "Моя работа — мой выбор!", "Работа, а не преступление!" и тому подобное. Провели небольшой митинг, который начали с минуты молчания (вспомнили о шахтерах).

Один из ораторов сообщил: здесь собрались как секс-работницы (и секс-работники), так и правозащитники и общественные активисты, а марш такой — первый в истории Украины.

Всего, по словам выступавшего, на Украине 80 тысяч человек заняты в сфере сексуальных услуг, но их права не защищены, они подвергаются насилию, а деньги секс-индустрии не идут в бюджет, а уходят "налево"… Словом, нужна легализация: тогда, по мнению "секс-активистов", налоги пойдут куда надо, секс-работницам обеспечат и регулярные медосмотры, и защиту, и вообще — "будет порядок".

Участники акции потребовали отменить административную ответственность за занятия проституцией и внедрить "шведскую модель". Сейчас в Криминальном кодексе есть статья 181-1, которая предусматривает штраф за проституцию размером от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

"В европейских странах эта работа легализована, это свободный выбор людей, они сдедлаи такой выбор… потому что они выживают как могут", - заявила одна из демонстранток. Завязались споры: "если в проститутки попадают в 13 лет, какой же тут свободный выбор?". Но сторонники легализации стояли на своем: "отмена штрафов — это защита прав женщин…".

РИА Новости Украина Евгений Котенко В Киеве состоялся марш секс-работников

Организаторы (в частности, представители лиги "Легалайф") также сообщили, что принесли с собой собственный "лаконичный законопроект", который "урегулирует проблемы секс-работниц". Этот проект передали в Кабмин (куда участники марша направились после митинга у стен Рады).

По словам представителей правоохранительных органов, все прошло без инцидентов.

Напомним, в декабре 2016 года "красные зонты" уже проводили акцию у здания МВД Украины, требуя "декриминализации секс-работы".