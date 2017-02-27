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    Общество

    Столичные проститутки пройдут маршем от Рады к АП

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    Акция в поддержку легализации проституции. Архивное фото
    Associated Press Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Проститутки и волонтеры, поддерживающие их, анонсировали проведение в Киеве 3 марта акцию протеста по маршруту от Верховной Рады до Администрации президента, сообщает благотворительная организация "Всеукраинская лига "Легалайф".

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    Требования участников акции — исключение из административного кодекса статьи 181-1, которая предусматривает ответственность за секс-работу.

    "Мы хотим, чтобы убрали штрафы, чтобы у девочек пропал страх перед шантажом и коррумпированной полицией. Из-за возможного преследования участницы марша, которые зарабатывают любовью, вынуждены будут скрыть лица под масками. Ликвидация штрафов – первый шаг на пути к легализации проституции. А она — такая же работа, как и все остальные. И по такому пути пошли большинство европейских стран", — цитирует "КП в Украине" представителей "Легалайф".

    Начало акции запланировано на 11.00 возле здания Верховной Рады. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве у здания МВД активисты провели акцию протеста "Отмените наказание за добровольную секс-роботу совершеннолетних людей" с требованием отменить административную ответственность за проституцию. В акции принимали участие члены Amnesty International и работницы секс-индустрии.

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