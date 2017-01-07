Легализация казино и проституции в 2017 году как спасение бюджета

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Те, кто должен не допустить процветания в стране проституции и игорного бизнеса, стройными рядами встали в его защиту. Именно руководство силового ведомства выступает за распространение игорного бизнеса по Украине и за выход из подполья проституции. Не вериться, что дым появляется без огня.

Проститутки на службе государства

О том, что в Украине надо легализовать проституцию, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян в интервью, так как борьба с ней, по мнению полицейского, невозможна.

Но он не единственный в желании поставить работу жриц любви на государственную основу – заставить их выйти из подполья, платить налоги.

В поддержку легализации проституции выступал возглавлявший в 2014 году киевскую милицию Александр Терещук. Он считал легализацию целесообразной, хотя категорически против этого явления в целом. Не были против и депутаты. Законопроект "О регулировании проституции и деятельности секс-заведений" был зарегистрирован в парламенте в сентябре 2014 года и вызвал широкое обсуждение. Позднее законопроект о легализации проституции в Украине был отозван из Верховной Рады автором документа, членом депутатской группы "Воля народа" Андреем Немировским.

Экс-глава Департамента по борьбе с торговлей людьми Юрий Кучер уверен, что полиции это не выгодно, ведь вернулись старые схемы, по которым с каждой путаны, каждого борделя собирается процент и передается руководителям городских управлений, а они уже часть передают в МВД своим кураторам.

"То, сколько сейчас зарабатывают в МВД, — новые и честные — не снилось никому до них. Прежде всего, в легализации не заинтересовано МВД, потому что они-то и собирают деньги с проституток и закрывают те бордели, которые не платят. С этого живут борцы с проституцией", — утверждает Юрий Кучер.

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Но если МВД удастся протолкнуть легализацию проституции, и депутаты ее одобрят под соусом наполнения бюджета, то полиция, судя по всему, уже готова все бордели подмять под себя и возглавить. То есть МВД станет официальным сутенером всех проституток. К тому же они уже давно только делают видимость борьбы с проституцией.

Но и это явно не единственные планы новой полиции. Глава МВД Арсен Аваков намерен взять под контроль все нелегально работающие в стране залы игровых автоматов.

Играть, так по-крупному

Недавно глава МВД разразился на своей странице в FB гневным постом о том, что его достали нелегальные залы игровых автоматов, которые откупаются от проверок, которые "крышуют" сотрудники полиции, прокуратуры, чиновники и так далее. Залы не платят налоги. Как признался министр, его "достала борьба с ветряными мельницами". Поэтому он решил атаковать.

"Обращаюсь к Верховной Раде с призывом: неотложно рассмотреть законопроекты и принять любой проект — устанавливающий правила, ограничения на этом рынке и возвращая этот теневой денежный поток под контроль государства! Нам нужны эти налоги! Я оцениваю недоплаченные налоги в бюджет с сектора игорки в сумму не меньше $300 млн", — заявил Аваков.

Впрочем, ранее Аваков утверждал, что вследствие запрета на игорный бизнес бюджет ежегодно недополучает 1,5 млрд долл. налоговых отчислений. Но ему виднее, ведь в начале года в интернете появились кадры, на которых Аваков-младший за вечер проиграл около 100 тыс грн в подпольном казино Харькова.

А еще министр в ноябре объявил войну нелегальному игорному бизнесу. Но затронет это не всех.

Одна из крупнейших в стране сеть незаконных игровых клубов "В мережі" оформлена на экс-сотрудника МВД и водителя нардепа — соседа заместителя главы МВД Сергея Чеботаря. Об этом говорится в расследовании для программы "Наши деньги с Денисом БИГУС". Сергей Чеботарь прославился тем, что придумывал и воплощал схемы вывода денег из МВД. Именно к нему обращался сын Авакова и просил купить у него партию рюкзаков, что и было сделано. Именно он учил, как заставлять подчиненных приносить деньги тогда еще начальнику полиции Киевской области Вадима Трояна. Все это попало на кадры, снятые СБУ на скрытую камеру в кабинете Чеботаря, но слитые в интернет. И хоть официально Чеботарь и не работает в МВД, но он до сих пор консультирует, так как на его должность пришел родственник. И как узнали журналисты, именно в прошлом году появилась и активно заработала сеть незаконных игровых клубов "В мережі", когда полиция объявила якобы войну нелегалам.

"Крыша" останется та же

В том, что от легализации проституции и казино будет толк, сомневается президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Потому что те, кто "крышевал" подпольный бизнес, не откажутся от своего постоянного заработка. В нашей стране этот бизнес никогда не выйдет из тени.

"Да, уже Украине формируется мнение, что с проституцией бороться нельзя, ей надо придать легальный характер. Так мы выбрали европейский путь, так как реально никаких реформ проводить не можем, а чтобы отчитаться за те деньги, которые нам выдали, следующим шагом вполне может быть легализация проституции и игорного бизнеса — это же так по-европейски. На это можно списать некоторые статьи расходов. Но вряд ли на проституции и игорном бизнесе государство разбогатеет. Ну, в ночных клубах официально появятся дополнительные услуги – эскорт и казино. Не уверен, что они будут честно платить государству. Скорее всего, только какую-то часть. Остальное будет оставаться у них, и никак это не проверишь", — отмечает Охрименко.

Если в Европе подобный бизнес имеет "крышу" бандитскую, у нас же будет полицейская, считает эксперт. Если в Европе они под жестким контролем и работают с большими ограничениями, то вряд ли нечто подобное будет у нас.

"У нас же одно заведение откроют легально, но еще десяток останутся в "тени". Хорошо и владельцам, хорошо и полиции. Один полицейский, скажем, толковый участковый, без проблем вычисляет, где на его территории работает подпольное казино или бордель и ежемесячно получает от них конверт. Для отчета одно заведение закроют, который меньше всего платил, а остальные останутся", — считает Охрименко.

Как подчеркивает эксперт, сотрудники МВД так спокойно предлагают легализовать игорный бизнес и проституцию только потому, что они ничего не потеряют. А бюджет страны ничего не выиграет.