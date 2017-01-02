И последние станут первыми: проститутка Мымра стала депутатом

РИА Новости Украина

Одной из главных новостей последнего времени для городка Манакапуру, который расположен в 99 км от Манауса — столицы бразильского штата Амазонас, стало избрание депутатом местного муниципалитета проститутки Франсиски да Силва (Francisca da Silva), больше известной как просто Мымра (Coroca).

Кандидатуру 32-летней проститутки выдвинули в знак протеста местные таксисты, которые работают в главном туристическом центре города, рядом с пристанью. Долгие годы Мымра стояла здесь между барами и лавками уличных торговцев в ожидании клиентов, сообщает Sputnik-Mundo.

В городе, насчитывающем 95 тыс. человек, установилась атмосфера недовольства нынешним мэром Жазиелем Тороро (Jaziel Tororó) и муниципальной палатой депутатов.

16 ноября десятки работников муниципальных медицинских учреждений, которым задерживали выплату зарплаты, закидали муниципальные здания, в том числе и здания палаты депутатов и мэрии, банками с краской. Дом мэра подвергся "обстрелу" мешками с мусором. А дело вот в чем: главная больница города принимает больных только в самых экстренных ситуациях; на улицах скапливаются горы мусора — его никто не вывозит; одной из главных черт города остаются сточные воды, которые за неимением подземной канализации оказываются прямо под открытым небом.

"Этот город раньше называли Жемчужиной на реке Солимоинс, можно ли о нем сказать такое сейчас?" — заявил таксист Валдемир Сантана.

Сантана – один из авторов идеи выдвинуть Мымру на выборах в муниципальную палату депутатов. Сама идея появилась в качестве шутки в ходе одного из разговоров о местной политике.

Франсиска да Силва смогла заручиться поддержкой местных торговцев. Единственным материалом ее избирательной кампании стали листовки, на которых она изображена в закрытом черном платье с макияжем. Листовки гласили: "Чтобы выразить недовольство и протест, голосуйте… за Мымру!"

Результаты местных выборов стали сюрпризом даже для оптимистично настроенных сторонников Франсиски да Силва. Она заняла четвертое место на выборах, набрав больше одной тысячи голосов. Это настоящий успех для кампании, расходы на которую составили всего 155 реалов (примерно 47 долларов).

Победа произвела кардинальные изменения в жизни Мымры. Это прозвище она получила из-за своей старой привычки одеваться во все черное в честь птицы большой ани, которая имеет иссиня-черное оперение. В свою очередь птицу называют в Бразилии "мымрой" или "старой каргой" из-за ее характерного выгнутого клюва.

Франциска стала проституткой в возрасте 11 лет из-за проблем с алкоголем. На пристани за оказание подобного рода услуг можно получить 10 реалов (3 доллара).

Она живет со своими родителями и тремя детьми в возрасте от 6 до 10 лет в хижине с деревянными стенами и цинковой крышей.

После избрания Мымра стала местной звездой. Ее зарплата будет выросла до 7,8 тыс. реалов (2,3 тыс. долларов), помимо этого она сможет нанять еще четырех помощников.

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Сама Франсиска пообещала раздачу бесплатной еды для проституток на улицах и сравнила себя с Марией Магдаленой.

"И униженные могут превознестись (аллюзия на фразу и Евангелия: "И последние станут первыми", — Ред.). Мария Магдалена была продажной женщиной, но Господь дал ей возможность исправиться. Почему у меня не получится. Я ведь тоже просто обычная женщина", — заявила Мымра.

Многие хвалят ее за преданность детям. Совсем недавно ее младшей дочке потребовалась операция, для этого ее пришлось везти из города в столицу штата.

По мнению Сантаны, избиратели не ждут, что Мымра сможет многое сделать для города: "Это все только для того, чтобы помочь ей, она действительно нуждается. Ей не нужно ничего делать, хотя все ждут, что она нас удивит".