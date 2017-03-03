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    Марш в Киеве за легализацию проституции

    (обновлено: )19410
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    Противники легализации проституции в Украине
    Противники легализации проституции в Украине
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    В Киеве состоялся марш секс-работников
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Противники легализации проституции в Украине
    Противники легализации проституции в Украине
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Противники легализации проституции в Украине
    Противники легализации проституции в Украине
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Киеве состоялся марш секс-работников

    В центре Киева состоялся марш работниц секс-индустрии, которые против штрафов за занятия проституцией. Участницы скрывали свои лица под масками.

    На официальном сайте организаторов и странице мероприятия в Facebook сообщается, что данная акция приурочена к международному дню защиты прав секс-работников.

    Организаторы акции – "Всеукраинская Лига Легалайф" и "Международный благотворительный фонд Альянс общественного здоровья" — утверждают, что ликвидация штрафов – это только первый шаг на пути к легализации проституции. Ведь первая древнейшая – это такая же работа, как и все остальные. К тому же этот вид бизнеса легализован в большинстве европейских стран.

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