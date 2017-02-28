Живой товар. Секс-индустрия приносит в Украине миллиарды

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Несмотря на экономические проблемы в стране, рост курса доллара, цен на услуги и товары, непотопляемым и всегда востребованным остается секс-бизнес, который не дает умереть с голоду жрицам любви, их сутенерам, а также некоторым силовикам.

И даже сообразительные юнцы придумали, как превратить сексуальные фантазии некоторых небедных дядечек в звонкую монету.

Шантаж на малолетках

В Кропивницком на днях сотрудники СБУ и областной прокуратуры разоблачили преступную группу, которая под видом ловли педофилов приглашала на свидание состоятельных жителей области, а после занималась шантажом и вымогательством. А называли они свою организацию "White lions" ("Белые львы").

Группа молодых людей, среди которых были несовершеннолетние девушки, в сети знакомилась с состоятельными кропивничанами и от имени юных особ предлагали встретиться для приятного времяпровождения. Место для встречи выбирали отдаленное, и когда мужики являлись на свидание к юной даме, на них набрасывались активисты с включенной камерой. С похотливыми кавалерами не церемонились, могли избить и ограбить, но главное, вымогали круглую сумму за то, чтобы запись не попала в интернет. И многие платили и молчали до тех пор, пока один не отказался и не обратился в СБУ.

В субботу был задержан костяк группы – около 10 человек. Во время следственных действий проведено 15 обысков, изъяли носители информации, деньги, ножи, биты. Открыто уголовное производство по факту вымогательства.

Подобные методы якобы борьбы за мораль, но при этом – с аморальным оттенком, не новы. Несколько лет назад в Киеве некие активисты ловили на живца секс-туристов, которых потом снимали на камеру, вывозили на Окружную и оставляли связанным с плакатом: "Нет секс-туризму". Победить проституцию парни не смогли, а вот на статью наработали. Да и как можно победить то, что многие хотят возглавить?!

Приносящие золотые яйца

Так повелось, что без страховки в системе МВД, СБУ и прокуратуры отваживаются работать далеко не все бордели и "ночные бабочки" в Украине. В декабре прошлого года сотрудники СБУ в Киеве задержали начальника, замначальника и старшего оперуполномоченного профильного управления полиции столицы во время получения 148 тысяч гривен из требуемых 250 тысяч от сутенера. За это полицейские обещали не трогать его бордели и веб-студии, замаскированные под массажный салон.

И упомянутый сутенер был не единственным, кто в месяц передавал полицейским круглую сумму. Впрочем, как утверждают знающие люди из Службы безопасности Украины, сутенер, сдавший полицейских, теперь работает под "крышей" СБУ. Его бизнес никто не прикрыл.

Один из бывших сотрудников Департамента по борьбе с торговлей людьми, проституцией и порнобизнесом приносит некоторым кадрам из окружения главы МВД миллионы в год. При том, что не все конторы "крышует" полиция. Часть из них работает под СБУ и прокуратурой.

"Не секрет, что есть бордели, которые не трогает никто ни при какой власти, потому что их организаторы смогли договориться с силовиками. Естественно, не за красивые глаза, так как занимаются они незаконным бизнесом.

Суммы налога – самые разные, но сутенеры не в накладе. Они приблизительно отдают десятую часть с выручки. Это девочки получают долю малую. С милицией (полицией) было проще договориться, ведь сводничество и торговля людьми – в компетенции МВД.

Для показателей сутенеры наводили на конкурентов недавно открывшихся, и никто не был в накладе. К тому же, кроме финансовой выгоды, была и еще одна, и СБУ и МВД старались завербовать как можно больше жриц любви, которые иногда узнавали от клиентов бесценную информацию. К примеру, как-то с помощью проститутки смогли раскрыть сеть налетов на ювелирки – один из клиентов проговорился, похвастался, она и передала. Или, скажем, с легкой руки путан попадались вербовщики проституток за границу.

Проститутки приносили и приносят прибыль всем без исключения. И не удивительно, что с них, как и раньше, берут дань за спокойную работу и помощь в неприятных ситуациях", – отмечает подполковник МВД в отставке Сергей.

Бордель закрыт – ценные кадры остались

На днях сотрудники полиции похвастались, что накрыли в Киеве и области сеть борделей с выручкой более полтора миллиона гривен в месяц.

Как рассказал глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов, в операции по ликвидации сети притонов участвовали 200 полицейских. Координацию деятельности и общее руководство указанной преступной группировки осуществляли 15 человек. В их "подчинении" было более 60 проституток.

Среди задержанных – 4 диспетчера и 7 водителей-телохранителей, которые доставляли проституток по адресам, обеспечивали их охрану и выполняли функцию инкассаторов. Для получения прибылей и постоянного обновления клиентской базы к преступному бизнесу были привлечены лица, которые отвечали за разработку интернет-сайтов и распространение рекламных визиток.

Полицейские одновременно провели 29 обысков по месту жительства и размещения "притонов", откуда изъяли 9 автомобилей, наркотическое средство "каннабис", денежные средства – около $60 тысяч, €6 тысяч, £400, 200 тысяч гривен, банковские карточки, драгоценности, блокноты со списком клиентов и графиком дежурств девушек, диспетчеров, водителей, охранников.

Возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество), ч.3 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.

Как подчеркнул подполковник милиции, полиция явно убрала конкурента кого-то из своих. А главное, что теперь конкуренты смогут переманить девочек, которые остались не у дел, под свое крыло, а следовательно, увеличить собственные доходы.

Секс-индустрия в Украине непобедима – есть спрос, есть и предложение.