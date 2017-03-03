наверх
03.03.201715:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Киеве требовали легализовать проституцию

    (обновлено: )48
    В центре Киева состоялся марш работниц секс-индустрии, которые против штрафов за занятия проституцией. Участницы скрывали свои лица под масками.
    Видеоканал Информационное агентство УНН на Youtube

     

    На официальном сайте организаторов и странице мероприятия в Facebook сообщается, что данная акция приурочена к международному дню защиты прав секс-работников.

    Смотрите также: Митинг под МВД за декриминализацию проституции

    Организаторы акции – "Всеукраинская Лига Легалайф" и "Международный благотворительный фонд Альянс общественного здоровья" — утверждают, что ликвидация штрафов – это только первый шаг на пути к легализации проституции. Ведь первая древнейшая – это такая же работа, как и все остальные. К тому же этот вид бизнеса легализован в большинстве европейских стран.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт
    Авария на шахте в Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа