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    Общество

    МВД: задержанные в России украинцы - жертвы торговцев людьми

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    В МВД Украины пояснили, что речь идет о преступной сети, которая вербовала и вывозила молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в РФ для работы наркокурьерами.
    Министерство внутренних дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 фев – РИА Новости Украина. Задержанные в России 47 украинцев в рамках дела о международном наркосиндикате являются жертвами торговцев людьми. Об этом заявила пресс-служба МВД Украины.

    Наркобарон Хоакино Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка
    MEXICAN INTERIOR MINISTRY / AFP
    Экстрадированный наркобарон "Коротышка" доставлен в Нью-Йорк

    Ранее МВД РФ заявило, что по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого пресечена в России, задержаны 67 человек, 47 из них — граждане Украины. МИД Украины направил российским коллегам запрос в связи с задержанием украинцев.

    "47 граждан Украины, которых арестовали в РФ по подозрению в якобы причастности к международному наркосиндикату, являются жертвами торговцев людьми", — сообщила пресс-служба.

    В ведомстве пояснили, что речь идет о преступной сети, которая вербовала и вывозила молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в РФ для работы наркокурьерами.

    В МВД Украины заявляют, что после приезда в Россию граждане Украины работали наркокурьерами, а в случае их отказа — их "задерживали российские правоохранители".

    В ведомстве отметили, что, согласно полученной полицией Украины информации, жертвами вербовки наркокурьеров в Украине уже стали более 400 человек, однако их общее количество может составлять более тысячи.

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