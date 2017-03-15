наверх
15.03.201720:22
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Генсек ООН: в 106 странах мира существует торговля людьми

    (обновлено: )33
    Как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сети торговли людьми распространены по всему миру, торговля людьми коснулась 106 стран.
    Генсек ООН Антониу Гутерриш
    FABRICE COFFRINI/AFP

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. На сегодняшний день в мире есть 106 стран, где существует торговля людьми, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

    Ситуация в Донецке
    Associated Press Vadim Ghirda
    Война и децентрализация все спишут? Украина в лидерах по торговле людьми

    "Сети торговли людьми распространены по всему миру. По данным Управления по наркотикам и преступности (УНП ООН), торговля людьми коснулась 106 стран", — заявил генсек на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме торговли людьми в вооруженных конфликтах.

    По данным Международной организации труда, 21 миллион человек в мире принуждаются насильственному труду и эксплуатации, что приносит преступникам до 150 миллиардов долларов прибыли.

    По словам Гутерреша, группировки ИГ (запрещена в РФ, признана террористической) и "Боко Харам", "не только открыто занимаются порабощением и принуждением к труду, но и утверждают, что это законно".

    Генсек ООН отметил, что в Сирии ИГ организовала рынки рабов, и даже распространила памятку о том, как ловить, контролировать и торговать женщинами и девочками.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ситуация на блокпосту возле Константиновки
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    КПП "Золотое" в Донбассе
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Национальный Банк Украины
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Певица Алла Пугачева. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ