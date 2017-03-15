Генсек ООН: в 106 странах мира существует торговля людьми

FABRICE COFFRINI/AFP

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. На сегодняшний день в мире есть 106 стран, где существует торговля людьми, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Сети торговли людьми распространены по всему миру. По данным Управления по наркотикам и преступности (УНП ООН), торговля людьми коснулась 106 стран", — заявил генсек на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме торговли людьми в вооруженных конфликтах.

По данным Международной организации труда, 21 миллион человек в мире принуждаются насильственному труду и эксплуатации, что приносит преступникам до 150 миллиардов долларов прибыли.

По словам Гутерреша, группировки ИГ (запрещена в РФ, признана террористической) и "Боко Харам", "не только открыто занимаются порабощением и принуждением к труду, но и утверждают, что это законно".

Генсек ООН отметил, что в Сирии ИГ организовала рынки рабов, и даже распространила памятку о том, как ловить, контролировать и торговать женщинами и девочками.