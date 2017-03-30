наверх
30.03.201715:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    СБУ разоблачила "реабилитацию", которая держала в рабстве 200 наркоманов

    89
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    facebook.com/SecurSerUkraine
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    facebook.com/SecurSerUkraine
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    facebook.com/SecurSerUkraine
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    facebook.com/SecurSerUkraine
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    facebook.com/SecurSerUkraine
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    facebook.com/SecurSerUkraine
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    facebook.com/SecurSerUkraine
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    facebook.com/SecurSerUkraine
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    facebook.com/SecurSerUkraine
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимых
    facebook.com/SecurSerUkraine

    Рекомендуем

    Новый памятник Роналду высмеяли в сетиСоцсети отреагировали фотожабами на новый памятник Роналду13:49 30.03.2017
    Акция протеста против работы российских банков во ЛьвовеВо Львове вход в российский банк заковали в цепи13:29 30.03.2017
    В центре Николаева столкнулись два армейских грузовика — водитель в тяжелом состоянииВ центре Николаева столкнулись два военных грузовика11:52 30.03.2017
    Мощный пожар на Осокорках в Киеве. Горит камыш на болотеОсокорки в огне. Крупный пожар на окраине Киева04:35 30.03.2017
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в БалаклееУничтожение боеприпасов после взрывов в Балаклее17:49 29.03.2017
    Обстреляное генконсульство Польши в ЛуцкеФотоитоги 29 марта: обстрел консульства Польши, погром банков, Brexit в Британии17:21 29.03.2017
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в КиевеВласти Киева боятся обрушения еще одного моста15:29 29.03.2017
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГАДо и После по версии КГГА: фотоотчет о "покращеннях" в Киеве13:33 29.03.2017
    Обстреляное генконсульство Польши в ЛуцкеОбстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ09:31 29.03.2017
    Все фотоленты

    В Черниговской области СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и прокуратурой АР Крым разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно незаконно удерживала в неволе и пытала более 200 наркозависимых.

    Бандиты действовали под прикрытием центра по реабилитации наркозависимых и специализировались на похищении людей.

    "Организаторы "бизнеса" принимали заказы на принудительное "лечение", в так называемом, реабилитационном центре людей, которые, по мнению их родственников или знакомых, страдали от наркотической, алкогольной или другой зависимости. Члены группировки выезжали по месту "заказа" и под психологическим давлением заставляли их отправиться на "лечение", — сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

    Читайте также: Нагрянули с обысками. Антикоррупционеры взяли Нацбанк в оборот

    Похищенные люди принудительно работали на деревообрабатывающем производстве, сельскохозяйственных и строительных работах.

    В результате спецоперации сотрудники СБУ освободили более 200 незаконно удерживаемых людей, которые уже подтвердили факты пыток и нанесения им тяжких телесных повреждений. 

    Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили орудия пыток, а в кабинете основателя "центра" — боевую гранату РГД-5 и травматическое оружие.

    Ссылки по теме:
      Теги: