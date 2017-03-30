СБУ разоблачила "реабилитацию", которая держала в рабстве 200 наркоманов

В Черниговской области СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и прокуратурой АР Крым разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно незаконно удерживала в неволе и пытала более 200 наркозависимых.

Бандиты действовали под прикрытием центра по реабилитации наркозависимых и специализировались на похищении людей.

"Организаторы "бизнеса" принимали заказы на принудительное "лечение", в так называемом, реабилитационном центре людей, которые, по мнению их родственников или знакомых, страдали от наркотической, алкогольной или другой зависимости. Члены группировки выезжали по месту "заказа" и под психологическим давлением заставляли их отправиться на "лечение", — сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

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Похищенные люди принудительно работали на деревообрабатывающем производстве, сельскохозяйственных и строительных работах.

В результате спецоперации сотрудники СБУ освободили более 200 незаконно удерживаемых людей, которые уже подтвердили факты пыток и нанесения им тяжких телесных повреждений.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили орудия пыток, а в кабинете основателя "центра" — боевую гранату РГД-5 и травматическое оружие.