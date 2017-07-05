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    Эксперт о торговле людьми и бессилии правоохранителей

    (обновлено: )15101
    Директор консалтинговой компании William Invest Expert Виктор Медведь считает, что сфера торговли людьми в Украине "по какой-то причине не попадает во внимание правоохранительных органов".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Тенденция по вирусным атакам будет наращиваться, количество преступлений будет увеличиваться постоянно с ростом автоматизации всех предприятий. Поэтому во всем мире сегодня делается акцент именно на кибербезопасности и сферах, связанных с торговлей людьми, органами. У нас эти три сферы не попадают во внимание правоохранительных органов", — заявил Виктор Медведь в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Он также добавил, что Украина входит в десятку стран "как донор торговли людьми, в том числе органами".

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на сегодняшний день в мире есть 106 стран, где существует торговля людьми.

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