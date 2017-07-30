На ферме в Баку освободили украинца, которого 17 лет удерживали в рабстве

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КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Посольство Украины в Азербайджане занимается возвращением на родину гражданина, который, отправившись на заработки, попал в рабство на 17 лет. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в своем аккаунте в соцсети Facebook.

По его словам, в апреле 2016 года в ходе полицейской спецоперации в Азербайджане был выявлен факт незаконного лишения свободы гражданина Украины, 1952 года рождения, жителя Днепропетровской области.

"Начиная с 1991 года, мужчина регулярно приезжал в эту страну для сезонного трудоустройства. Ориентировочно в 1999 году он попал к работодателю, который, используя физическое насилие, принудил его к рабскому труду. 17 лет мужчина провел в рабстве. За это время этого беднягу неоднократно "перепродавали" для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве", — написал Аброськин.

Мужчину освободили в апреле 2016 года в ходе полицейской спецоперации на животноводческой ферме в Баку.

"Нашли в крайне тяжелом состоянии. Долгое время он не мог ни говорить, ни адекватно воспринимать действительность. Прошел длительный курс реабилитации и теперь чувствует себя удовлетворительно", — отметил Аброськин.

После 13 лет отсутствия в Украине, решением суда в 2012 году он был признан без вести пропавшим и снят с учета по месту регистрации. Найти родных пострадавшего не удалось.

"В марте 2017 года паспорт гражданина нашей страны для этого мужчины был восстановлен, и сейчас совместно с Посольством Украины в Азербайджане занимаемся его возвращением на родину. В это же время продолжается рассмотрение дела, где он является потерпевшим лицом в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Государственный обвинитель выступил с требованием наказать преступников путем лишения свободы на сроки от 9 до 10 лет", — отмечает первый заместитель председателя Нацполиции.

Аброськин обратил внимание, что, согласно официальным данным Министерства социальной политики Украины, только за последние пять лет статус лица, пострадавшего от торговли людьми, установлен 398 гражданам, из них — 161 женщина, 197 мужчин и 40 детей.

"И это только верхушка айсберга, неофициальные цифры значительно выше", — добавил он.

Напомним, ранее в Черниговской области СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и прокуратурой АР Крым разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно незаконно удерживала в неволе и пытала более 200 наркозависимых.