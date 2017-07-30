В Украине резко участились случаи торговли людьми

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. За январь-июнь в Украине зафиксировано 144 преступления, которые связаны с торговлей людьми, помощь оказана 156 пострадавшим, сообщает в воскресенье пресс-служба Национальной полиции.

В ведомстве отметили, что в течение 2016 года было зафиксировано 60 аналогичных случаев.

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"Больше всего среди пострадавших женщин (119). Также потерпевшими от действий злоумышленников стали 37 мужчин и 12 детей", — говорится в сообщении.

Полиция установила 69 злоумышленников, причастных к указанной деятельности. В 96 уголовных производствах по статье "торговля людьми" объявлены подозрения.

"В настоящее время приобретают все большее распространение формы торговли людьми, не связанные с сексуальной эксплуатацией. В частности, речь идет о так называемой "трудовой" эксплуатации. Жертвами такого вида преступлений чаще всего становятся мужчины трудоспособного возраста или лица с явными признаками инвалидности, без постоянного места жительства и другие малообеспеченные категории граждан", — добавили в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, 30 июля в мире объявлен Всемирным днем противодействия торговле людьми.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщал, что в мире есть 106 стран, где существует торговля людьми. По данным Международной организации труда, 21 миллион человек в мире принуждаются насильственному труду и эксплуатации, что приносит преступникам до 150 миллиардов долларов прибыли.