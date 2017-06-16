Госстат сообщает о снижении уровня безработицы в Украине

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КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В мае 2017 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта до 1,3%, сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, по состоянию на 1 июня 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 352,6 тыс. безработных.

На 1 мая 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 374,2 тыс. безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в мае, составило 282,3 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного — 1 966 гривен.

Ранее вице-премьер Павел Розенко заявил, что в Украине реальное количество безработных составляет около 1,9 млн человек, в то время как в службах занятости официально зарегистрировано около 400 тысяч нетрудоустроенных граждан.