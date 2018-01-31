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    Фотоленты

    Ромы собрали деньги и построили дорогу на Закарпатье

    (обновлено: )34201
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    goloskarpat.info
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    goloskarpat.info
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    goloskarpat.info
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    goloskarpat.info
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    goloskarpat.info
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    goloskarpat.info
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    goloskarpat.info
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    goloskarpat.info
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    goloskarpat.info
    На Закарпатье ромы сами построили дорогу к табору
    goloskarpat.info

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    О строительстве дороги написал на своей странице в Facebook Олег Григорьев, региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Закарпатской области.

    "Давно я не писал о наших Ромах. А у нас успех — в чомонинском таборе сделали дорогу. Ромы самостоятельно собирали деньги на дорогу, часть средств было выделено фондом "Возрождение" в рамках проекта по созданию безопасной социальной инфраструктуры. Еще один километр к самому табору делает сельсовет", — написал Григорьев.

    Смотрите также: Ромы в Украине: регионы, в которых проживают цыгане

    По его словам в таборе разровняли и засыпали четыре улицы.

    "Ромы сами разровняли и засыпали один километр дороги, это 4 улицы — почти весь табор. До этого там был просто кромешный ад. Одно большое болото вместо улиц. Какое же удовольствие было наблюдать, когда дети и взрослые как единый самоорганизованный механизм два дня выравнивали дорогу, развозили щебень", — написал координатор.

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