Дефолт и пенсионная реформа: что значит новая порция пугалок?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Пенсионная реформа в Украине, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодное постепенное повышение до 35 лет к 2028 году, вступила в силу 11 октября 2017 года. Но, как оказалось, окончательная точка в этом вопросе еще не поставлена. У Украины есть определенные обязательства перед Международным валютным фондом, которые необходимо неукоснительно выполнять, а МВФ остался недоволен пенсионной реформой в Украине — она, конечно, принята, но не так, как надо. Поэтому МВФ ожидает внесение изменений в закон о пенсионной реформе.

"Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определенные изъяны, которые нивелируют предполагаемое стимулирование граждан, проработавших более длительный срок и сделавших большие взносы в пенсионную систему. Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что необходима определенная работа по устранению этих недостатков", — заявил 18 января пресс-секретарь Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне.

Рева и дефолт

Собственно, в МВФ анализировали наличие стимулов для украинцев выходить на пенсию позднее, и, соответственно, большего объема взносов в Пенсионный фонд.

Неожиданно комментировать переговоры с МВФ взялся министр социальной политики Украины Андрей Рева. И чтобы ни у кого не возникло сомнений, что выполнение условий МВФ не имеет альтернативы, припугнул украинцев дефолтом.

"Почему говорим о необходимости поддержки со стороны МВФ? Если мы имеем поддержку МВФ и проводим реформы, они позволят нам перекредитоваться. Если мы прекращаем сотрудничать с Фондом, они говорят: "Нет вопросов, тогда возвращайте деньги". Вот тогда нам придется либо забрать средства из бюджета, либо объявить дефолт", — сказал Рева в интервью украинскому СМИ.

Читайте также: Пенсионная реформа: год страхового стажа стоит 8 тысяч гривен — эксперт

По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, сотрудничество с МВФ — точно не ипостась министра социальной политики.

"В этом году я вообще не вижу принципиальных проблем, связанных с тем, что мы можем объявить дефолт. У нас непокрытая потребность в валюте 7 миллиардов долларов, из которых 4 миллиарда — это деньги, которые идут на погашение наших международных долгов, и мы для этого можем пользоваться золотовалютными резервами. Если же Рева говорит о 2019-м, на который приходится пик выплат по долгам, то он, конечно, прав, но опять же, пусть министр занимается своими прямыми обязанностями и думает по поводу социальной политики, а не по поводу дефолта в следующем году — к нему он точно никакого отношения не имеет, это не его зона ответственности", — сказал Устенко РИА Новости Украина.

Возраст не тронут?

Министр соцполитики также поспешил успокоить сограждан, что по подсчетам правительства, в ближайшие десять лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста: наполнять бюджет Пенсионного фонда планируется за счет выведения бизнеса из тени.

"То, что Рева говорит по поводу пенсионного возраста, формально верно — пенсионный возраст они не увеличат. Но они же увеличивают страховой стаж, что автоматически увеличивает пенсионный возраст. Это просто такое завуалированное увеличение пенсионного возраста. Но окончательно, как я понимаю, это с МВФ не обсуждено — нужны расчеты. Стратегическая задача состоит в том, чтобы снизить количество пенсионеров, потому что на то количество работающих, которое сейчас есть в Украине, приходится очень большое количество пенсионеров. Поэтому нужно либо увеличить количество работающих, либо снизить число пенсионеров. Увеличить количество работников — был бы идеальный вариант, но как ты их увеличишь? Для этого нужны реформы, нужна быстрорастущая экономика, тогда экономика реально выходит из тени не потому, что ты об этом заявляешь, а потому что для этого созданы все условия, тогда прекращается активная миграция. Сейчас же в Украине ситуация трагичная и она с каждым месяцем ухудшается. Если еще до недавнего времени было соотношение 10 миллионов работающих на 12 миллионов пенсионеров,то сейчас некоторые оценки говорят о том, что это соотношение приближается к 9 миллионам работающих на 12 миллионов пенсионеров", - пояснил Устенко.

Инфографика. Сколько будут получать военные с Нового года

Учитывая, что реформы в стране не проводятся и экономика топчется на месте, рассчитывать на увеличение количества работающих, а значит на поступления в Пенсионный фонд, не приходится. Именно поэтому украинское правительство выбрало путь борьбы с числом пенсионеров и предложило такое решение МВФ: решено было повысить пенсионный возраст и сократить таким образом количество пенсионеров, в надежде, что число работающих сравняется с числом получающих пенсию.

"Возможно, украинская сторона подсчитает и покажет свои расчеты, что это повышение страхового стажа перекрывает разрыв между числом работников и пенсионеров. Стратегически нужно достичь соотношения 10 миллионов на 10 миллионов. Но сразу на 20% уменьшить количество пенсионеров невозможно — я не знаю, на сколько для этого нужно увеличить пенсионный возраст и как резко. Нужно доказать МВФ, что шаги в этом направлении сделаны, и что это дает возможность перейти стратегически через пару лет к соотношению 10 на 10, во что я не верю, поскольку без реформ ты не сможешь поднять количество работающих в экономике, а количество пенсионеров так быстро не уменьшается", — считает Устенко.

Еще одним камнем преткновения в отношениях с МВФ станет увеличение выплат пенсионерам, которое было сделано в прошлом году под эгидой пенсионной реформы.

"В изначальном раскладе, в нашем письме о намерениях, которое датировано апрелем 2017 года, и которое мы отправили в МВФ, достаточно четко говорится о том, что украинская сторона не будет заниматься повышением социальных выплат и пенсий в том числе на протяжении 2018 года, будет использоваться только механизм индексаций на уровень инфляции, то есть, о повышении речь не идет. А тут вот этот популистский шаг, который был сделан в прошлом году — якобы пенсионная реформа. Хотя даже в нашем соглашении с МВФ она не описывается как пенсионная реформа. Они ее называют "параметрическая пенсионная реформа", имея ввиду, что меняются параметры выхода на пенсию", — пояснил Устенко.

Социализм кончился

Главная задача украинской финансовой политики — это не развитие страны, не рост уровня жизни граждан, а выплата долгов иностранным кредиторам. Для того, чтобы выплачивать все более возрастающие проценты по своим внешним долгам, государству, естественно, приходится уменьшать бюджетные расходы в части различных социальных программ, финансирования пенсионеров и тому подобное. Именно поэтому наша пенсионная реформа не может повысить благосостояние миллионов простых пенсионеров — не это является ее целью.

Как отмечает экономический эксперт Виктор Скаршевский, государство Украина взяло на себя очень много различных обязательств перед МВФ, зачастую совсем не нужных, но не выполняет их.

"Когда МВФ ведет беседы о своих программах с любыми странами, в том числе и с Украиной, — это побольше собрать в бюджет и поменьше из него израсходовать. То же касается и Пенсионного фонда. Позже ты выйдешь на пенсию, или раньше — на те деньги, которые у нас называются пенсией, нормально прожить невозможно. Поэтому не может быть стимулов для более позднего выхода на пенсию — все равно это запрограммированная бедность, потому что минимальная пенсия у нас привязана к прожиточному минимуму в 1700 с небольшим гривен, а фактический прожиточный минимум — больше четырех тысяч даже по расчетам Минсоцполитики. О какой дифференциации и уравниловке можно говорить, если пенсии ниже прожиточного минимума тут нужно думать, каким образом дать возможность людям зарабатывать и сами откладывать себе на пенсию, а не думать, как перераспределить эти три копейки, которые получают пенсионеры, между ними. Все это происходит по одной простой причине — в стране нет собственной украинской элиты, нет собственно экономической программы, стратегии, нет видения, куда движется Украина. Какой она должна быть через 10, 15, 25 лет, а есть только лишь МВФ. "Что нам нужно еще сделать, — говорит украинское правительство, — чтобы вы нам дали очередной транш, который нам не так был не нужен, потому что мы свои деньги 10-15 миллиардов долларов ежегодно в оффшоры переводим? Может, дадите миллиард-два, чтобы показать, что мы заботимся об украинском народе?". Потеря суверенитета, отсутствие у правительства программы, видения и нежелание что-то делать в этой стране — вот серьезнейшие проблемы украинского государства", — заключил Скаршевский.

Инфографика. Жизнь взаймы. Сколько Украина задолжала МВФ