Мат на мате. "Радикал" Лозовой нецензурно высказался об отъезде Гужвы

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Зачем Украине силовые ведомства и структуры, когда такие, как главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва могут спокойно выехать за пределы страны, возмутился скандальный народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрей Лозовой.

В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы.

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"(Зачем — ред.) нашей стране суды, прокуратура и спецслужбы? если агент ГРУ, который сливает врагу инфу по локаций наших бойцов и — вдумайтесь! — лучшие сыны Украины умирают или возвращаются домой искалеченными — выпускают свободно за границу, потому что… видите ли, истек срок действия меры пресечения", — написал Лозовой на своей странице в Facebook.

Facebook Андрея Лозового Нецензурный пост Андрея Лозового по поводу Игоря Гужвы

Нардеп-"радикал" в своем гневном посте с употреблением нецензурной лексики прямо не называет Гужву, однако в конце пишет: "от эпического плевка Жеки Карася — и то толку больше было", очевидно, имея в виду инцидент с участием одного из лидеров организации С14. Евгений Карась в ходе акции на Майдане с требованием привлечь к ответственности виновных в убийстве во время Революции достоинства журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия плюнул Гужве в лицо.

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Примечательно, что Лозовой оказался не единственным членом "Радикальной партии", который нецензурно прокомментировал "бегство Гужвы из Украины". Одиозный нардеп Игорь Мосийчук и вовсе намекнул на убийства журналистов.