"Нацдружина" тренируется к... захвату власти. Как в 2014-м

Фото Facebook "Национального корпуса"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Вопросов к представителям "Национальной дружины" (НД) после марша в Киеве возникло немало. Всех интересовало: чего они хотят добиться, кто их финансирует (а значит, и командует), чего, наконец, ожидать от дружинников и каким образом они собираются установить на улицах "украинский порядок". Вожди НД решили приоткрыть завесу секретности и рассказать, за чей счет живут, для чего вооружаются и чем занимаются.

Мы мирные люди, но наш бронепоезд…

Послушать, что скажут лидеры общественного формирования, собралась масса журналистов. Еще бы, тема недели. Марш националистов по центру столицы обсуждали больше, чем визит президента в Давос. К тому же это шествие больше напомнило кадры из фильмов про Германию 30-х годов, когда в одинаковой форме по Берлину маршировали бригады нацистов. Правда, основатель НД Игорь Михайленко (Черкас) уверил, что всякие аналогии ошибочны.

По словам Михайленко, он создал эту структуру больше года назад. На 30 процентов НД состоит из атошников, остальные — студенты или молодые работающие люди, те, "на чьих плечах будет строиться Украина".

"Ажиотаж вокруг НД мне не понятен. Нам закидывают, что мы чья-то армия. Нет, мы люди, которые собрались с одной целью — показать украинской нации, что есть другая жизнь, без страха перед властными структурами, внешним агрессором. Мы тренируемся в спортзалах, обучаемся тактике обращения с оружием. Мы являемся той силой, которая в случае тех самых действий, которые были в 2014 году, станут первыми на защиту наших границ, нашего государства и государственности. Если бы наша организация несла что-то деструктивное, вы бы услышали. Если бы что-то с нашей стороны было бы незаконным, вы бы давно узнали. Сегодня в НД до 1000 человек, это большое количество людей, но мы являемся законопослушной структурой. Я могу сказать одно, если будет необходимость воевать, мы пойдем все до одного воевать. Если будет необходимость защищать Украину в городах, мы ее будем защищать, мы готовы к этому", — решительно заявил Михайленко, добавив, что за год существования организация провела массу работы, о которой никто почему-то не знает.

"Мы ходим на патрулирование. Это не значит, что мы задерживаем людей, к кому-то пристаем, проверяем документы. Нет, мы своим присутствием на улицах показываем, что преступности нет места на улицах, когда там есть нацдружина. Как правило, ничего не происходит, когда молодые люди спортивного телосложения ходят, гуляют, никого не трогают, но при них сложно что-то сделать незаконное. В их присутствии сложно вести преступную деятельность. Когда наши парни находятся на улицах, преступники свою деятельность прекращают. Было, когда мы задерживали карманников, продавцов наркотиков и передавали их в руки Нацполиции. Мы действовали в рамках действующего законодательства", — сообщил Черкас.

Защитники икры и леса

В то же время, как поправил сам себя Михайленко, дружинники не будут работать за патрульную полицию, так как перед ними стоят насущные вопросы и дела.

"Есть черкасское водохранилище, кременчугское, где нереститься большое количество рыбы, и мы едем туда и защищаем рыб в нерест. Есть проблема с вырубкой лесов — мы идем в лес и защищаем природу. Есть проблема с наливайками — мы приходим и требуем, чтобы их снесли. Подпольное казино то же самое. Есть проблема в Украине — мы с ней боремся, мы на нее реагируем и все стараемся сделать своими руками", — заверил лидер.

А руки должны уметь держать оружие. В ряды НД приглашаются бойцы с оружием, что даже указано в анкете кандидатов.

"Если бы у меня в 2014 году было легальное оружия, которое у меня сейчас есть, на блокпостах я бы не лежал мордой вниз, потому что копам (полиции) захотелось нас поунижать. Я бы заезжал в любой город на Донбассе и выбивал бы тогда еще необученных тактике ведения войны сепаратистов с захваченных ими госучреждений. Но сегодня эта ситуация может повториться. Вот как было в Крутах. Парни поехали, гибли, а Центральная Рада, вместо того чтобы объединять Украину, свалила из Киева. Так же и сегодня — не факт, что мы не окажемся в такой же ситуации, когда один сумасшедший главнокомандующий соседней страны пойдет в наступление на Киев, а наша власть не соберет манатки и не свалит на острова. Кто будет защищать Украину?! Дезорганизованная армия, у которой нет главнокомандующего?! Поэтому я хочу знать, у кого из моих соратников есть оружие. Чтобы мы могли быстрее сплотиться в одном месте, в одной точке и принять бой. Но дружинники не будут патрулировать улицы с оружием", — рассказал Черкас.

Что касается денег, лидеры уверяют, что живут исключительно на пожертвования членов организации — кто сколько даст, нет фиксированной ставки, их не финансируют представители бизнеса. Если верить Михайленко, его подчиненные и он сам не будут брать заказов от бизнесменов, не будут помогать им решать свои вопросы и не собираются участвовать в проплаченных акциях.

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А вот с идеями намного интереснее. Так как сам Черкас является убежденным националистом, для возглавляемой им организации идеи национализма — в приоритете. Правда, вождь обещал не преследовать лиц не украинской национальности.

Как уверяют в НД, ни Аваков, ни Порошенко, ни кто-то из власти не является для них авторитетом.

"Эта власть, которая упустила шанс. В 14-м году было вознесение украинского народа, но за это время упустили все, что можно было — экономику, силовой сектор, интеллектуальный — все. Как наша организация может относиться к этим людям?Конечно же, негативно. Андрей Билецкий является экс-командиром батальона "Азов", я принял командование полком "Азов", для меня он боевой друг, наставник, и логично, что я с ним поддерживаю отношения. Он не имеет отношение к "Нацдружине", я руковожу "Нацдружиной", я командир. "Нацкорпус" Андрея Билецкого борется за голоса избирателей, а "Нацдружина" занимается жизненными вопросами. У них одна задача, у нас — другая", — подчеркнул лидер дружинников.

При этом, как отметил Черкас, ни он, ни его молодая команда не намерены идти на работу в полицию. По их мнению, невозможно законным способом навести порядок — система прогнила.

"Те, кто пришел в Нацполицию в 2014 году, массово увольняются, потому что Нацполиция ничем не отличается от милиции. Систему снизу не сломать, потому что сверху остался властный костяк. Даже Троян (в прошлом "азовец", ныне замминистра МВД) не поможет, даже если захочет. Он там один. Но мы с ним давно не общались. Он от нас оторвался. Законным способом можно навести порядок, если бы у власти были нормальные люди. А пока у власти нормальные только единицы — Билецкий и Петренко (министр юстиции — Ред.) ничего не изменить", — заявил Черкассс.

Как ни пытались народные дружинники убедить присутствующих журналистов в своей независимости от политических сил и политических лидеров, этого сделать не удалось. Случайно проговорились — и всплыла фигура, которая до этого пряталась в тени — министр юстиции Павел Петренко. Теперь многое становится на свои места. И неудивительно, что члены НД появляются на сессии горсовета в Черкассах или "помогают" решить вопрос с одним из строительных кооперативов в пользу "нужных" людей. Конечно, после такого даже можно поверить, что эти бравые хлопцы — добровольные помощники полиции. Только в самой Нацполиции, среди рядовых ее сотрудников, об этих помощниках впервые слышат и ни на какие совместные рейды с ними никто никогда не ходил.