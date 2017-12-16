наверх
17.12.201704:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Файеры и слезоточивый газ. Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге

    (обновлено: )128461
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка в Кременчуге
    Потасовка в Кременчуге
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге
    telegraf.in.ua
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге
    telegraf.in.ua
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге
    telegraf.in.ua
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге
    telegraf.in.ua
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге
    telegraf.in.ua
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге
    telegraf.in.ua
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге
    telegraf.in.ua
    Потасовка в Кременчуге
    Потасовка в Кременчуге
    Скриншот с видео
    Потасовка в Кременчуге
    Потасовка в Кременчуге
    Скриншот с видео

    Рекомендуем

    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017Радикалы наступают. Львовский погром "Нацкорпуса"01:19 17.12.2017
    Наводнение в ЗакарпатьеПоследствия прорыва дамбы в Закарпатье19:58 16.12.2017
    Пышногрудая дизайнер купальниковКакой бюст! Дизайнер купальников впечатляет соцсети формами15:26 16.12.2017
    В центре Киева работники ресторана жестоко избили своих же клиентовДрака работников киевской пиццерии и посетителей. Кадры с места ЧП12:26 16.12.2017
    3-летняя звезда InstagramЗвезда Instagram в 3 года: игрушечный дом за $5 тыс и своя марка одежды18:33 15.12.2017
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей ИзраиляИз-за Трампа. Как протестовали в Киеве около посольства США17:00 15.12.2017
    Колли усыновила лисенкаУдивительная доброта. Усыновившая лисенка колли поразила сеть15:29 15.12.2017
    Дональд Трамп изображает актера Берта Рейнолдса в скандальной фотографии на развороте журнала Cosmopolitan 1972 годаДомашний архив Трампа: опубликованы раритетные фото президента США15:07 15.12.2017
    Модель Юлия ПотанинаСпортивна и сексуальна. Модель из России покоряет формами12:58 15.12.2017
    Все фотоленты
    Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге

    Драка с применением слезоточивого газа и файеров произошла между полицейскими и активистами, которые выступают против застройки сквера в центре Кременчуга Полтавской области, сообщила в субботу пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Украины Анна Васенко.

    "Сегодня утром на Площади независимости во время акции одной из общественных организаций, которая выступает против застройки центральной части города, возник конфликт с полицейскими. В результате одному сотруднику патрульной полиции Кременчуга нанесли телесные повреждения. Согласно действующему законодательству, были применены меры принуждения (слезоточивый газ). Одного из участников акции задержали. Его личность установили, это наш местный, он оказался несовершеннолетним", — сказала Васенко в эфире телеканала "112 Украина".

    Смотрите также:  Драка работников киевской пиццерии и посетителей. Кадры с места ЧП

    По ее словам, руководитель полиции Кременчуга встретился с активистами, инцидент исчерпан, проводится юридическая оценка совершенным действиям.

    Ссылки по теме:
    Теги: