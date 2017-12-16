Файеры и слезоточивый газ. Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге

Драка с применением слезоточивого газа и файеров произошла между полицейскими и активистами, которые выступают против застройки сквера в центре Кременчуга Полтавской области, сообщила в субботу пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Украины Анна Васенко.

"Сегодня утром на Площади независимости во время акции одной из общественных организаций, которая выступает против застройки центральной части города, возник конфликт с полицейскими. В результате одному сотруднику патрульной полиции Кременчуга нанесли телесные повреждения. Согласно действующему законодательству, были применены меры принуждения (слезоточивый газ). Одного из участников акции задержали. Его личность установили, это наш местный, он оказался несовершеннолетним", — сказала Васенко в эфире телеканала "112 Украина".

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По ее словам, руководитель полиции Кременчуга встретился с активистами, инцидент исчерпан, проводится юридическая оценка совершенным действиям.