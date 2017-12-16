В Кременчуге произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией

Скриншот с видео

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Во время акции против застройки центральной части города в Кременчуге произошли столкновения между активистами партии "Национальный корпус" и полицией города. Об этом сообщил в Facebook глава полиции Кременчуга Виталий Ботвина.

Видео конфликта между протестующими и полицией можно посмотреть здесь.

На видео присутствует ненормативная лексика.



"Во время проведения акции представителями одной из общественных организаций против застройки центральной части города возник конфликт с сотрудниками Управления патрульной полиции города Кременчуга, в результате которого работнику УПП нанесли телесные повреждения и, соответственно, полицейские применили меры принуждения", – сообщил Ботвина.

Скриншот с видео Потасовка в Кременчуге

Он добавил, что конфликт в настоящее время исчерпан.

"Говорил с организатором мероприятия. В конфликте разобрались. Работниками патрульной полиции задержан гражданин, данные которого установлены в территориальном органе полиции. Им оказался несовершеннолетний. Проводится проверка", – добавил глава полиции Кременчуга.

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