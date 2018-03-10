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    Кременчуг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 92
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    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП. Архивное фото
    В Кременчуге на месте крушения вертолета нашли голову
    13:56 31.01.2018
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    По информации СМИ, в Кременчуге обнаружена голова одного из членов экипажа разбившегося вертолета МИ-8. В полиции сообщили, что сейчас проводится судмедэкспертиза.
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Крушение Ми-8. В Кременчуге в полусотни домов отсутствует электроэнергия
    14:42 27.01.2018
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    В ГСЧС сообщили, что до сих пор в полусотне домов в Кременчуге Полтавской области нет электроэнергии. На месте все еще проводятся следственные действия.
    Место крушения вертолета Ми-8 в Кременчуге
    Место крушения вертолета в Кременчуге: вид с высоты птичьего полета 
    13:49 26.01.2018
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    Пилоты разбившегося в Полтавской области вертолета не заметили растяжку проводов и машина рухнула на землю. В результате падения и последующего пожара никто не выжил.
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Названа предварительная причина крушения вертолета в Кременчуге
    11:18 26.01.2018
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    Правоохранители открыли уголовное производство по факту крушения вертолета в Полтавской области, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба МВД Украины в пятницу.
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Хроника 25 января: нападение радикалов на часовню УПЦ МП, крушение вертолета в Кременчуге
    09:11 26.01.2018
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    Накануне НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию с февраля, НАБУ провело обыски у главного "куратора" угольной госотрасли, а в России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина.
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Упал и загорелся. Смертельное крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге 
    04:18 26.01.2018
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    Вертолет врезался в телевизионную башню местного телеканала "Визит", упал на землю, после чего загорелся. На борту Ми-8 находились четыре человека, все они погибли.
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. На месте ЧП
    Крушение вертолета в Кременчуге. Погибшие проходили курс подготовки
    02:27 26.01.2018
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    Местные СМИ сообщают, что вертолет Ми-8 врезался в телевизионную башню местного телеканала "Визит", упал на землю, после чего загорелся. На борту воздушного судна находились 4 человека, все они погибли.
    На месте катастрофы МИ-8 в Кременчуге
    Спасатели сообщили первые подробности катастрофы МИ-8 в Кременчуге
    22:53 25.01.2018
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    По информации ГСЧс, в результате падения Ми-8 в Кременчуге Полтавской области погибли 4 члена экипажа, вертолет принадлежал частной компании "Украинские вертолеты".
    Все находившиеся на борту упавшего в Кременчуге вертолета погибли
    В катастрофе вертолета в Кременчуге выживших нет
    21:11 25.01.2018
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    По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светланы Рыбалко, по предварительной информации, на борту находились четыре человека, погибли все, кто находился в вертолете.
    В Кременчуге разбился вертолет Ми-8. Видео
    Вертолет Ми-8 упал и загорелся в Кременчуге 
    20:45 25.01.2018
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    В городе Кременчуг Полтавская область разбился вертолет Ми-8, передает облуправление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Кременчуге пропала девушка из Польши, приехавшая в гости к бабушке
    10:28 25.01.2018
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    Полиция сообщает приметы жительницы Польши Демонт Силиной, которая приехала в Полтавскую область в гости к родственникам. После исчезновения телефон девушки не отвечает.
    Детская больница
    В Кременчуге на остановке найдена пьяная девочка, впавшая в кому
    10:54 16.01.2018
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    Девочка-подросток из семьи переселенцев была в нетрезвом состоянии и замерзла на остановке общественного транспорта. Ребенок находится в коме.
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    У вас елки? А у нас националисты снова бьют полицию
    17:17 20.12.2017
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    Украинские националисты устраивают репетиции перед маршем в честь дня рождения Степана Бандеры – отрабатывают приемы защиты и освобождения своих соплеменников от полиции. И преуспели в этом мастерстве.
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    Хроника 16 декабря: погромы "Нацкорпуса", наводнение на Закарпатье, "письмо" Саакашвили
    10:21 17.12.2017
    716
    "Нацкорпус" разгромил помещения лотереи "Золотой подковы" во Львове и сорвал съезд «Успешной страны», а в Закарпатской области подтоплены почти 950 домохозяйств из-за повышения уровня воды в реках.
    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    Файеры и слезоточивый газ. Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге 
    18:59 16.12.2017
    1599
    Драка с применением слезоточивого газа и файеров произошла между полицейскими и активистами, которые выступают против застройки сквера в центре Кременчуга Полтавской области.
    Потасовка в Кременчуге
    В Кременчуге произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией
    16:20 16.12.2017
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    Во время проведения акции представителями одной из общественных организаций против застройки центральной части города возник конфликт с сотрудниками полиции Кременчуга.
    Схрон с оружием возле Кременчуга
    Возле Кременчуга нашли схрон с гранатометами
    08:20 15.09.2017
    239Днепр, Львов: взрывные события
    Правоохранители с привлечением взрывотехников и служебной собаки обнаружили тайник с оружием, в котором находились два ручных противотанковых гранатомета, четыре гранаты РГД-5 и три запала к ним.
    Поврежденный вандалами памятник героям АТО в Кременчуге, 6 сентября 2017
    В Кременчуге вандалы снова повредили памятник героям АТО
    16:31 06.09.2017
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    На видео видно, как неизвестный ночью повалил гранитную плиту с надписью "Герои не умирают" и раскурочил постамент. Полиция допускает, что хулиганов было несколько.
    В Кременчуге железнодорожники объявили забастовку
    В Кременчуге железнодорожники объявили забастовку
    13:15 20.06.2017
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    Машинисты отказываются принимать транспортные средства и возить на них пассажиров и грузы, поскольку 99% локомотивов отработали свой ресурс и давно нуждаются в ремонте.
    Бунт в Кременчугской воспитательной колонии
    В воспитательной колонии в Полтавской области произошел бунт
    02:59 15.06.2017
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    Заместитель прокурора Полтавской области Александр Савенко сообщил, что в колонии частично повреждены комнаты содержания, разбита сантехника, мебель.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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