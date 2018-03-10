Накануне НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию с февраля, НАБУ провело обыски у главного "куратора" угольной госотрасли, а в России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина.
Местные СМИ сообщают, что вертолет Ми-8 врезался в телевизионную башню местного телеканала "Визит", упал на землю, после чего загорелся. На борту воздушного судна находились 4 человека, все они погибли.
По словам пресс-секретаря Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светланы Рыбалко, по предварительной информации, на борту находились четыре человека, погибли все, кто находился в вертолете.
Украинские националисты устраивают репетиции перед маршем в честь дня рождения Степана Бандеры – отрабатывают приемы защиты и освобождения своих соплеменников от полиции. И преуспели в этом мастерстве.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ливень обрушился на Кременчуг Полтавской области 2 июля, прибавив работы спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям: вечером и ночью в четверг они откачивали воду в трех дворах частного сектора на улице Бетонной, в Кохновке.
В понедельник в сети появились кадры ДТП в Кременчуге Полтавской области. Авария произошла в субботу, 22 октября, на проспекте Леси Украинки: в районе остановки "Ул.А.Ковалева" автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с маршрутным такси.
Накануне, в центре Кременчуга не менее сотни цыган устроили массовую драку. Потасовка произошла около 22.00 на площади Независимости, сообщают Вести, ссылаясь на сотрудника патрульной полиции города Николая Акименко.
Вода на центральных улицах поднялась до 30-35 см. Кременчугская канализация не справлялась с таким количеством осадков. Пострадал также и один из супермаркетов АТБ, в котором вода стала литься потоком прямо из стены.