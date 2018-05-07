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    Мощный ливень с градом в считанные минуты затопил Кременчуг

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    Несколько районов и крупнейшие улицы Кременчуга оказались под водой после сильной грозы с градом. Из-за потоков воды в городе было приостановлено движение троллейбусов.
    Видео пользователя Facebook Альона Душенко

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Кременчуге (Полтавская область) несколько районов оказались подтоплены в результате мощного ливня и града, обрушившихся на город 6 мая.

    Пользователи социальных сетей отмечают, что потоки воды были настолько сильными, что ряд оживленных улиц Кременчуга затопило в считанные минуты.

    Кроме того, ливень привел к остановке общественного транспорта.

    "На Молодёжном из-за ливня остановились троллейбусы. Район электростанции — затопило. Сегодня, около 17.00 Кременчугом прошлась гроза. В нагорной части города даже присыпало градом", — пишет издание "Кременчугский телеграф".

    Напомним, на смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада. В большинстве регионов температура опустилась до 21-23 градусов тепла. Ночами ожидается похолодание до плюс 13-15 градусов.

    Синоптики выпустили предупреждение о грозах и ливнях, которые ожидаются практически на всей территории Украины.

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