Мощный ливень с градом в считанные минуты затопил Кременчуг

Видео пользователя Facebook Альона Душенко

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Кременчуге (Полтавская область) несколько районов оказались подтоплены в результате мощного ливня и града, обрушившихся на город 6 мая.

Пользователи социальных сетей отмечают, что потоки воды были настолько сильными, что ряд оживленных улиц Кременчуга затопило в считанные минуты.

Кроме того, ливень привел к остановке общественного транспорта.

"На Молодёжном из-за ливня остановились троллейбусы. Район электростанции — затопило. Сегодня, около 17.00 Кременчугом прошлась гроза. В нагорной части города даже присыпало градом", — пишет издание "Кременчугский телеграф".

Напомним, на смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада. В большинстве регионов температура опустилась до 21-23 градусов тепла. Ночами ожидается похолодание до плюс 13-15 градусов.

Синоптики выпустили предупреждение о грозах и ливнях, которые ожидаются практически на всей территории Украины.

Смотрите также: Черкассы засыпает градом