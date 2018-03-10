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    Винница

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 281
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    Портрет Тараса Шевченко. Архивное фото
    О Кобзаре бедном замолвите слово… хоть одно
    10:57 09.03.2018
    811
    Есть популярная версия, что миф Шевченко навязали Украине коммунисты в рамках украинизации. Котляревский, значительно более оптимистичный и мажорный, не пришелся ко двору.
    Бойцы АТО вернули Порошенко медали. Видео
    Ветераны АТО вернули Порошенко свои медали 
    15:51 08.03.2018
    14563Зачистка палаточного городка под Радой
    Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения Освобождение Винница".
    Офис партии Порошенко залили краской
    Офис партии Порошенко облили "кровью" - СМИ
    17:22 07.03.2018
    458
    Как отмечается, в Виннице активисты возмущены тем, что депутаты не явились на внеочередную сессию облсовета, и облили красной краской лестницы в местный офис партии "БПП".
    В Виннице активист забросал памятник Дерево Свободы старыми вещами
    Винница: Атака хламом. Активист забросал "Дерево свободы"
    17:14 06.03.2018
    382
    Активист Анатолий Чайка разбросал вокруг "Дерева свободы" старые вещи. Он пообещал, что будет каждый раз устраивать возле памятника "помойку". Мужчину успокаивали другие активисты и полицейские
    На месте убийства в Виннице
    Из Винницы. Пришел, увидел, задушил, закопал, дальше пошел
    10:52 05.03.2018
    922Криминальные войны в Украине
    С будущей жертвой экс-заключенный (отсидел 2 года за побои и изнасилование) познакомился в сети. Встретились, произошел конфликт, после чего мужчина задушил 20-летнюю девушку.
    В Виннице протестуют против жестокого избиения людей под Радой. Видео
    В Виннице протестуют против жестокого избиения людей под Радой 
    09:28 05.03.2018
    502Зачистка палаточного городка под Радой
    Несколько десятков жителей Винницы вышли под стены областной государственной администрации на митинг против жестокого избиения людей под Верховной Радой в субботу, 3 марта.
    Самолеты в заснеженном аэропорту Одессы
    В Украине шесть аэропортов закрыты из-за снегопадов - ГСЧС
    16:11 01.03.2018
    169Украина остановилась в снежных заносах
    Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о прекращении работы аэропортов в городах Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.
    Не работающий лифт
    В винницком торговом центре рухнул лифт с людьми - СМИ
    14:16 27.02.2018
    792
    Лифт, в котором было шесть рабочих, упал утром в винницком торговом центре Sky Park. По данным местного издания, он опускался нормально с пятого этажа, а со второго - началось падение.
    Оружие. Архивное фото
    Винница: топ громких ограблений банков
    18:17 25.02.2018
    1324
    Улов похитителей может быть самым разным - от пачки фальшивых долларов до десятков миллионов гривен. При этом некоторых злоумышленников до сих пор не поймали.
    Памятник Дерево свободы, установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    В Виннице открыли скандальный памятник героям Небесной сотни
    16:09 23.02.2018
    932Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Власти Винницы ради открытия мемориала героям Небесной сотни решились на демонтаж бюста Тараса Шевченко. Причем, памятник Кобзарю сносили дважды, последний раз - за несколько часов до открытия "Дерева свободы".
    Снесенный памятник Шевченко в Виннице
    В Виннице второй раз снесли памятник Шевченко
    10:17 23.02.2018
    586
    Перед открытием "Дерева свободы", посвященного героям Небесной сотни, в Виннице был вторично демонтирован бюст Тарасу Шевченко. Демонтаж был проведен ночью в присутствии группы титушек.
    Драка в центре Винницы из-за ДТП
    В Виннице авария с двумя элитными авто. Конфликт перерос в "кулачный бой"
    18:11 21.02.2018
    876
    После столкновения двух авто, водитель Toyota выбежал из машины и избил другого водителя. На место вызвали скорую помощь. Пострадавшего водителя Mercedes забрали медики.
    Винница: Тарас Шевченко против Небесной сотни
    Винница: Тарас Шевченко против Небесной сотни
    15:11 21.02.2018
    1077Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    В Виннице, в родной премьер-министру и близкой президенту Украины, последнее время не утихают скандалы из-за памятников. Все в городе не слава богу с памятью - то слишком коротка, то длинна.
    Директор Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова Петр Гунько
    Петр Гунько: тело Пирогова нас всех переживет
    13:29 18.02.2018
    530
    Уникальный и единственный в своем роде национальный музей выдающегося хирурга Николая Пирогова ждет поддержки и финансовой помощи продлить уникальный медицинский эксперимент.
    Церковь-некрополь Н.И. Пирогова. Забальзамированное тело покойного профессора, всемирно известного хирурга Николая Пирогова, покоящегося в склепе в Виннице
    Фашисты поклонялись Пирогову, а Украина плюнула на него
    12:51 17.02.2018
    7523Медреформа или медицинский геноцид?
    Подумать только, 137 лет в Виннице в усыпальнице покоится тело выдающегося хирурга Николая Пирогова. Но сегодня над ним нависла реальная опасность, его может уничтожить и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
    Церковь-некрополь Н.И. Пирогова. Забальзамированное тело покойного профессора, всемирно известного хирурга Николая Пирогова, покоящегося в склепе в Виннице
    Гройсман заставил дать денег на ребальзамацию тела Пирогова в Виннице
    11:59 16.02.2018
    479
    По словам мэра Винницы Сергея Моргунова, глава украинского правительства был вынужден вмешаться в ситуацию с выделением средств на ребальзамацию тела Ивана Пирогова.
    Туалет в одной из винницких колоний
    Темы дня в Украине: ужас винницких колоний, удар по образованию в Днепре
    19:59 15.02.2018
    2108
    В Виннице ужаснулись после проверки местной колонии, в Мукачево убийца бизнесмена получил 13 лет тюрьмы, а в Днепре предупреждают: на улице окажутся более 4 тысяч работников сферы образования. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Церковь-некрополь Н.И. Пирогова. Забальзамированное тело покойного профессора, всемирно известного хирурга Николая Пирогова, покоящегося в склепе в Виннице
    Супрун и Украина против Пирогова: тело хирурга будут спасать всем миром
    16:49 15.02.2018
    4054
    Так как Министерство здравоохранения Украины в лице и. о. министра Ульяны Супрун отказалось подписывать распоряжение Кабинета министров о выделении 200 тысяч на ребальзамацию тела Николая Пирогова, украинские медики решили все сделать своими силами.
    Незаконный арсенал в Виннице
    ТОП тем Украины: незаконный арсенал в Виннице, где заканчивается Украина
    17:54 12.02.2018
    702
    В Днепре реконструируют скандальный парк, в Винницкой области военный хранил дома огромный арсенал, а в Одессе инспектируют место, где заканчивается страна. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    В Виннице электроопора раздавила авто
    В Виннице электроопора упала на автомобиль
    14:03 09.02.2018
    140
    Спасателям пришлось с помощью спецоборудования разрезать металлические части электроопоры и убирать их с автомобиля.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Бойцы АТО вернули Порошенко медали. Видео
    Ветераны АТО вернули Порошенко свои медали 
    15:51 08.03.2018
    14563
    Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается в посте на странице "Движения Освобождение Винница".
    Церковь-некрополь Н.И. Пирогова. Забальзамированное тело покойного профессора, всемирно известного хирурга Николая Пирогова, покоящегося в склепе в Виннице
    Фашисты поклонялись Пирогову, а Украина плюнула на него
    12:51 17.02.2018
    7523
    Подумать только, 137 лет в Виннице в усыпальнице покоится тело выдающегося хирурга Николая Пирогова. Но сегодня над ним нависла реальная опасность, его может уничтожить и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
    Церковь-некрополь Н.И. Пирогова. Забальзамированное тело покойного профессора, всемирно известного хирурга Николая Пирогова, покоящегося в склепе в Виннице
    Супрун и Украина против Пирогова: тело хирурга будут спасать всем миром
    16:49 15.02.2018
    4054
    Так как Министерство здравоохранения Украины в лице и. о. министра Ульяны Супрун отказалось подписывать распоряжение Кабинета министров о выделении 200 тысяч на ребальзамацию тела Николая Пирогова, украинские медики решили все сделать своими силами.
    Туалет в одной из винницких колоний
    Темы дня в Украине: ужас винницких колоний, удар по образованию в Днепре
    19:59 15.02.2018
    2108
    В Виннице ужаснулись после проверки местной колонии, в Мукачево убийца бизнесмена получил 13 лет тюрьмы, а в Днепре предупреждают: на улице окажутся более 4 тысяч работников сферы образования. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Оружие. Архивное фото
    Винница: топ громких ограблений банков
    18:17 25.02.2018
    1324
    Улов похитителей может быть самым разным - от пачки фальшивых долларов до десятков миллионов гривен. При этом некоторых злоумышленников до сих пор не поймали.
    Винница: Тарас Шевченко против Небесной сотни
    Винница: Тарас Шевченко против Небесной сотни
    15:11 21.02.2018
    1077
    В Виннице, в родной премьер-министру и близкой президенту Украины, последнее время не утихают скандалы из-за памятников. Все в городе не слава богу с памятью - то слишком коротка, то длинна.
    Памятник Дерево свободы, установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    В Виннице открыли скандальный памятник героям Небесной сотни
    16:09 23.02.2018
    932
    Власти Винницы ради открытия мемориала героям Небесной сотни решились на демонтаж бюста Тараса Шевченко. Причем, памятник Кобзарю сносили дважды, последний раз - за несколько часов до открытия "Дерева свободы".
    На месте убийства в Виннице
    Из Винницы. Пришел, увидел, задушил, закопал, дальше пошел
    10:52 05.03.2018
    922
    С будущей жертвой экс-заключенный (отсидел 2 года за побои и изнасилование) познакомился в сети. Встретились, произошел конфликт, после чего мужчина задушил 20-летнюю девушку.
    Драка в центре Винницы из-за ДТП
    В Виннице авария с двумя элитными авто. Конфликт перерос в "кулачный бой"
    18:11 21.02.2018
    876
    После столкновения двух авто, водитель Toyota выбежал из машины и избил другого водителя. На место вызвали скорую помощь. Пострадавшего водителя Mercedes забрали медики.
    Портрет Тараса Шевченко. Архивное фото
    О Кобзаре бедном замолвите слово… хоть одно
    10:57 09.03.2018
    811
    Есть популярная версия, что миф Шевченко навязали Украине коммунисты в рамках украинизации. Котляревский, значительно более оптимистичный и мажорный, не пришелся ко двору.
    Не работающий лифт
    В винницком торговом центре рухнул лифт с людьми - СМИ
    14:16 27.02.2018
    792
    Лифт, в котором было шесть рабочих, упал утром в винницком торговом центре Sky Park. По данным местного издания, он опускался нормально с пятого этажа, а со второго - началось падение.
    Незаконный арсенал в Виннице
    ТОП тем Украины: незаконный арсенал в Виннице, где заканчивается Украина
    17:54 12.02.2018
    702
    В Днепре реконструируют скандальный парк, в Винницкой области военный хранил дома огромный арсенал, а в Одессе инспектируют место, где заканчивается страна. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Снесенный памятник Шевченко в Виннице
    В Виннице второй раз снесли памятник Шевченко
    10:17 23.02.2018
    586
    Перед открытием "Дерева свободы", посвященного героям Небесной сотни, в Виннице был вторично демонтирован бюст Тарасу Шевченко. Демонтаж был проведен ночью в присутствии группы титушек.
    Директор Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова Петр Гунько
    Петр Гунько: тело Пирогова нас всех переживет
    13:29 18.02.2018
    530
    Уникальный и единственный в своем роде национальный музей выдающегося хирурга Николая Пирогова ждет поддержки и финансовой помощи продлить уникальный медицинский эксперимент.
    В Виннице протестуют против жестокого избиения людей под Радой. Видео
    В Виннице протестуют против жестокого избиения людей под Радой 
    09:28 05.03.2018
    502
    Несколько десятков жителей Винницы вышли под стены областной государственной администрации на митинг против жестокого избиения людей под Верховной Радой в субботу, 3 марта.
    Церковь-некрополь Н.И. Пирогова. Забальзамированное тело покойного профессора, всемирно известного хирурга Николая Пирогова, покоящегося в склепе в Виннице
    Гройсман заставил дать денег на ребальзамацию тела Пирогова в Виннице
    11:59 16.02.2018
    479
    По словам мэра Винницы Сергея Моргунова, глава украинского правительства был вынужден вмешаться в ситуацию с выделением средств на ребальзамацию тела Ивана Пирогова.
    Офис партии Порошенко залили краской
    Офис партии Порошенко облили "кровью" - СМИ
    17:22 07.03.2018
    458
    Как отмечается, в Виннице активисты возмущены тем, что депутаты не явились на внеочередную сессию облсовета, и облили красной краской лестницы в местный офис партии "БПП".
    В Виннице активист забросал памятник Дерево Свободы старыми вещами
    Винница: Атака хламом. Активист забросал "Дерево свободы"
    17:14 06.03.2018
    382
    Активист Анатолий Чайка разбросал вокруг "Дерева свободы" старые вещи. Он пообещал, что будет каждый раз устраивать возле памятника "помойку". Мужчину успокаивали другие активисты и полицейские
    Самолеты в заснеженном аэропорту Одессы
    В Украине шесть аэропортов закрыты из-за снегопадов - ГСЧС
    16:11 01.03.2018
    169
    Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о прекращении работы аэропортов в городах Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.
    В Виннице электроопора раздавила авто
    В Виннице электроопора упала на автомобиль
    14:03 09.02.2018
    140
    Спасателям пришлось с помощью спецоборудования разрезать металлические части электроопоры и убирать их с автомобиля.
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