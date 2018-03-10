Власти Винницы ради открытия мемориала героям Небесной сотни решились на демонтаж бюста Тараса Шевченко. Причем, памятник Кобзарю сносили дважды, последний раз - за несколько часов до открытия "Дерева свободы".
Подумать только, 137 лет в Виннице в усыпальнице покоится тело выдающегося хирурга Николая Пирогова. Но сегодня над ним нависла реальная опасность, его может уничтожить и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
В Виннице ужаснулись после проверки местной колонии, в Мукачево убийца бизнесмена получил 13 лет тюрьмы, а в Днепре предупреждают: на улице окажутся более 4 тысяч работников сферы образования. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Так как Министерство здравоохранения Украины в лице и. о. министра Ульяны Супрун отказалось подписывать распоряжение Кабинета министров о выделении 200 тысяч на ребальзамацию тела Николая Пирогова, украинские медики решили все сделать своими силами.
В Днепре реконструируют скандальный парк, в Винницкой области военный хранил дома огромный арсенал, а в Одессе инспектируют место, где заканчивается страна. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Подумать только, 137 лет в Виннице в усыпальнице покоится тело выдающегося хирурга Николая Пирогова. Но сегодня над ним нависла реальная опасность, его может уничтожить и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
Так как Министерство здравоохранения Украины в лице и. о. министра Ульяны Супрун отказалось подписывать распоряжение Кабинета министров о выделении 200 тысяч на ребальзамацию тела Николая Пирогова, украинские медики решили все сделать своими силами.
В Виннице ужаснулись после проверки местной колонии, в Мукачево убийца бизнесмена получил 13 лет тюрьмы, а в Днепре предупреждают: на улице окажутся более 4 тысяч работников сферы образования. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Власти Винницы ради открытия мемориала героям Небесной сотни решились на демонтаж бюста Тараса Шевченко. Причем, памятник Кобзарю сносили дважды, последний раз - за несколько часов до открытия "Дерева свободы".
В Днепре реконструируют скандальный парк, в Винницкой области военный хранил дома огромный арсенал, а в Одессе инспектируют место, где заканчивается страна. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Власти Винницы сообщили, что областной центр не попадает в зону поражения снарядов, которые взрываются на территории воинской части близ пгт Калиновка. Официальные данные о пострадавших в результате ЧП пока не поступали.
В ходе митинга между руководителем отдела помощи участникам АТО областного департамента соцзащиты Андреем Грачевым и митингующими произошел конфликт, который перерос в драку. Позднее конфликт удалось уладить.
Активисты движения "Автомайдан" из десяти городов Украины начали акцию протеста под управлением полиции в Виннице, на которой потребовали отставки начальника ГУ Нацполиции Винницкой области Антона Шевцова.
В Виннице в понедельник новые патрульные приняли присягу. Винница стала 14-м городом, в котором начала функционировать патрульная полиция. На церемонии присутствовали президент Петр Порошенко, спикер парламента Владимир Гройсман.
В воскресенье, 6 сентября, в Виннице стартовал набор в новую патрульную полицию. Прием анкет продлится с 6 по 28 сентября. Власти планируют запустить работу патрульной полиции в семи городах до конца года.
Правоохранители принимают необходимые меры, чтобы задержать всех участников инцидента со стрельбой в Виннице, открыто уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц", сообщает главное управление МВД Украины по Винницкой области.
На военном аэродроме гвардейской военно-транспортной авиационной бригады ВС ВСУ, которая дислоцируется под Винницей экипажи Ан-26 выполняли десантирование личного состава офицеров и контрактников двух воинских частей специального назначения.
Участники акции штурмовали здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия. СМИ сообщали, что на этой сессии местные депутаты собирались проголосовать за отставку действующего председателя облсовета Сергея Свитко.
Выступление экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили было прервано отдельными выкриками из толпы на митинге в Виннице. Саакашвили не выдержал и очень резко отреагировал.
Правоохранители советуют о кражах не молчать, а обращаться с заявлениями, напоминая, что уголовная ответственность наступает за кражу, если стоимость похищенного превышает 168 грн. Тем временем активисты пытаются найти воровку цветов.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своей поездки в Винницу, где сегодня, 20 мая, проходит юбилейный, 10-тый День Европы, заявил, что в приоритете правительства – проведение пенсионной реформы.
В полиции сообщили, что злоумышленник, разбив окно центра лазерной косметологии в Виннице, бросил внутрь неизвестный предмет, который взорвался в помещении. Предварительно установлено, что взорвалась боевая граната.
В Виннице на улице Гагарина в расщелину провалился троллейбус №3. Расщелина появилась на дороге из-за сильного дождя. Троллейбус съезжал к Центральному парку, когда под его колесами разъехалась дорога.