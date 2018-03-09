О Кобзаре бедном замолвите слово… хоть одно

Василий Стоякин, обозреватель

Винница установила мировой рекорд. В городе два раза (24 января и 23 февраля) был снесен памятник Т.Г. Шевченко. По-моему нигде и никогда такого не было.

В общем, тема-то не слишком существенная – городские власти снесли бюстик, установленный "активистами", поскольку площадка была присмотрена под памятник "Небесной сотне". Бюстик маленький, на балансе нигде не находился.

Тут два существенных момента – деградация статуса "общественных активистов", которым еще недавно было можно все, и инфляция статуса Кобзаря, который вдруг оказался фигурой менее значимой, чем "Небесная сотня".

Почему Шевченко?

Как получилось так, что Шевченко вообще стал символом Украины?

Как поэт он, отнюдь, не является классиком мировой поэзии. Другое дело, что это как раз тот случай, когда прямое сравнение нерационально. Есть сугубо национальные поэты (такие как Пушкин и Мицкевич) которые за пределами своей собственной языково-культурной среды выглядят, как минимум, вторично. Что, однако, их гениальности отнюдь не умаляет.

Хотя Шевченко учился у самого великого Карла Брюллова, именно как классический художник он не состоялся, так и оставшись бесподобным, природным рисовальщиком. Полноценная картина у него только одна – попытка (кстати – вполне удачная) выразить художественными средствами содержание собственной же поэмы "Катерина". Это, однако, скорее следствие особенностей его биографии, чем художественных способностей.

Есть популярная версия, что миф Шевченко навязали Украине коммунисты в рамках украинизации. Котляревский, значительно более оптимистичный и мажорный, не пришелся ко двору, поскольку был дворянином, а стишки на "малороссийском наречии" писал чисто для развлечения. Шевченко же – плоть от плоти народной, в образованное общество попал случайно, а писал потому, что не мог не писать.

Вот "пролетария от литературы" и протолкнули в классики, чем подставили ножку украинской литературе и поэзии, изначально зарядив ее нытьем и страдательностью.

В общем, эта версия имеет право на существование и даже вполне обоснована. Но Шевченко получил статус "национального гения" до большевиков и без их участия. Достаточно посмотреть фото похорон Шевченко и вспомнить, что в многочисленных украинских организациях (вплоть до Центральной Рады включительно) "Заповіт" исполнялся как "духовный гимн" (сейчас такой статус имеет "Украина" Тараса Петриненко).

Шевченко нащупал и представил в украинском национальном характере нечто такое, что могут в полной мере почувствовать и оценить только сами украинцы. В этом смысле он поэт действительно глубоко национальный и, более того, один из создателей украинцев как нации.

Что меняется?

Почему же стал возможным винницкий инцидент? Очевидно, с течением времени в самом народе что-то меняется, и эти перемены затрагивают в те самые глубины глубин, которые выразил Шевченко.

Во-первых, постепенно становится очевидной "неправильность" самого Шевченко как выразителя народного духа.

Вызывает сомнения моральный облик поэта, большую часть жизни прожившего за пределами Украины и даже умершего в столице империи (кстати, на карте в киевском музее Шевченко Петербург обозначен как одно из мест ссылок – это не идиотизм, а попытка объяснить посетителям, почему так получилось…).

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Непонятно – на каком же языке он писал. Украинские тексты плохо коррелирую с современной литературной нормой и нуждаются не только в транслитерации, но, нередко, и в переводе. Кроме того, большая часть личной корреспонденции, прозаические повести и многое другое написано у него на русском языке.

Сказать, что эти вопросы сейчас активно обсуждаются нельзя, но задавать их Ларисе Ницой нежелательно.

Во-вторых, в значительной степени меняется сам настрой общественной мысли.

Все же норма национально-государственного строительства – обращение к победам, а не поражениям; к радости, а не к страданиям; к мажору, а не минору. Соответственно, появляются новые герои-победители, а старые переосмысливаются как создатели условий побед.

"Ноющий" Шевченко с трудом вмещается в эту новую картину настоящего и прошлого и проигрывает в значимости "Небесной сотне".

Опять же, никакой дискуссии на эту тему не наблюдается, но, преимущественно, потому, что заменить Шевченко нечем – все наиболее сильные украинские поэты наследуют, в основном, его традицию. Место Котляревского значительно более скромное.

В-третьих, проходящий в стране процесс дерусификации предполагает и деукраинизацию.

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Строительство новой, "модерной" нации предполагает отказ от связей с русской культурой, а Шевченко, и биографически, и творчески, слишком уж с ней связан. Он, по большому счету, малорос. А новые украинцы скорее малополяки.