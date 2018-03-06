Винница: Атака хламом. Активист забросал "Дерево свободы"

РИА Новости Украина

Утром, 5 марта, активисты устроили митинг под Винницкой ОГА. Главная цель — осудить действия правоохранителей, которые разогнали палаточный городок в Киеве. Во время митинга местный активист Анатолий Чайка выразил свое недовольство памятником Небесной сотне "Дерево свободы", который поставили на одноименной площади, пишет Валерий Чудновский.

"Это будет первая основная свалка, где построено "Дерево свободы". Мы каждый раз, когда будем собираться на площади Театральной, будем сбрасывать там мусор. Я не согласен с таким памятником, который поставили на месте Тараса Григорьевича. И 9 марта, ко Дню рождения пророка (Тараса Шевченко - авт.), устроим там митинг", — сказал Чайка.

Затем группа активистов начала переходить от ОГА к управлению полиции, которое находится на Театральной. Но Анатолий Чайка решил отбиться от массы протестующих. Его призвали одуматься и вернуться к толпе, но мужчина все ближе и ближе подходил к "Дереву свободы".

Вблизи монумента он оставил несколько пакетов с вещами. А когда полицейские начали ему мешать, "попросили забрать ветошь", Чайка решил разбрасывать вещи по всему "Дереву".

Его успокаивали другие участники митинга, которые призывали вернуться к акции возле управления полиции. Но Тарас Бульба свирепствовал, из-за чего возник конфликт с другим активистом — Анатолием Банахом.

- Палыч, не надо. Опомнись, — говорил спокойным голосом Банах, оттягивая Бульбу.

- Я тебя не трогал, чего ты ко мне пристал?! — продолжал возмущаться пожилой активист.

В конце концов Анатолия Чайку удалось вернуть к другим активистам, которые продолжали протестовать под управлением полиции. Полицейские и муниципальные копы окружили "Дерево свободы". Оно теперь украшено старой ветошью, которую забросил Анатолий Чайка.

Инициатором установки памятника был фонд "Подольская община". Издание "20 минут" спросило председателя наблюдательного совета фонда Андрея Дручинского, будут ли они реагировать на действия активистов.

"Мы как фонд приобщаемся к различным соцпрограммам в Виннице. Было предложение от ОО "Семьи Небесной Сотни" собрать средства на изготовление памятника "Дерево свободы". Мы присоединились, получили разрешение от мэрии и установили памятник на одноименной площади. Городской совет принял "Дерево свободы" в коммунальную собственность. То есть, представители общественности и будут решать, как обеспечить общественный порядок вокруг памятника", — рассказал Дручинский.

Руководитель КП "Муниципальная полиция" Василий Гайовик рассказал, что на виновника будет составлен админпротокол.

"Сейчас пересматриваем видео, на котором зафиксировано, что случилось поблизости "Дерева свободы". Установим личность и составим протокол по статье 152 Админкодекса (штраф 340-1360 гривен - Авт.), — сообщил Гайовик.