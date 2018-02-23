В Виннице второй раз снесли памятник Шевченко

Фото 33kanal.com

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Виннице ночью 23 февраля был снесен бюст Тараса Шевченко, установленный в центре города, сообщают местные СМИ.

Напомним, в конце января городские власти Винницы демонтировали бюст Тaрaсa Шевченко нa площади Небесной Сотни. Вместо него установлена и будет открыта композиция "Дерево свободы".

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"Сегодня ночью, понятно, что по приказу городских властей, и при бездействии полиции, было совершено нападение на палаточный городок титушки, и снесены УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ И ВПЕРВЫЕ В МИРЕ ПАМЯТНИК ШЕВЧЕНКО, который поставили общественные активисты на Майдане во время Вече.. Винница стала рекордсменом и первым городом в мире, где ДВАЖДЫ снесли памятник Пророку Украины. На шесть часов уже был ВТОРОЙ РАЗ снесен памятник Тарасу Шевченко в Виннице. На палаточный городок, в котором находились общественные активисты, ветераны АТО и активисты Майдана, напали титушки. ИХ было много и они имели конкретную цель — снести памятник. Произошла стычка. Полиция бездействовала… Памятник вывезли в неизвестном направлении", — говорится на сайте "33-й новости" (орфография сохранена).

Фото 33kanal.com Памятник "Дерево свободы", установленный в Виннице на месте бюста Шевченко

Сообщается, что на пятницу, 23 февраля в Виннице запланировано открытие памятника "Дерево свободы", посвященного героям Небесной сотни и годовщине событий на Майдане в 2014 году.

Накануне открытия бюст Шевченко, восстановленный после первого сноса, был еще на месте. Восстановленный памятник был изготовлен из пластика и был установлен на импровизированном постаменте.

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