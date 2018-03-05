В Виннице протестуют против жестокого избиения людей под Радой

Несколько полицейских следят за происходящим на площади.

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​Ранее сообщалось, что правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Верховной Радой гранаты.

По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.