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    В Виннице протестуют против жестокого избиения людей под Радой

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (78)

    (обновлено: )26230
    Несколько десятков жителей Винницы вышли под стены областной государственной администрации на митинг против жестокого избиения людей под Верховной Радой в субботу, 3 марта.
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    Несколько полицейских следят за происходящим на площади.

    Смотрите также: Новая кровь под Радой. Штурм палаточного городка и задержания

    ​Ранее сообщалось, что правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Верховной Радой гранаты.

    По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.

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