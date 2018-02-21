Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Провинциальная Винница накануне очередных волнений. На этот раз страсти разгорелись по поводу «лобного места» возле областного драмтеатра, рядом с управлением СБУ и МВД, областного телевидения. Вопрос оказался непростой — какой памятник должен стоять на площади. Часть активных винничан выступает за памятник Тарасу Шевченко, вторая, которая поддерживает мэрию, — за монумент в честь Героев Небесной сотни. И в день торжественного открытия памятного мемориала 20 февраля в Виннице ожидается "жара", потому что мэрии придется снести временный бюст Тараса Шевченко на площади. Но Кобзаря сегодня охраняют активисты, а, следовательно, без столкновений не обойдется.

Лобное место

Площадь Театральную, как она именовалась даже при царе-батюшке, местные власти уже переименовали в площадь Героев Небесной сотни. Такова дань времени. И теперь на пяточке, который с годов 60-х назывался "Парижем" и где всегда собиралась полубогемная публика из местных деятелей искусств и культуры, разворачиваются уличные бои. Страсти кипят здесь еще с Майдана, но сегодня они приобретают уже другую окраску.

Половина в прошлом Театральной площади ограждена высоким забором, на котором растянут баннер о том, что на этом месте будет стоять монумент в память погибших в 2014 году в Киеве активистов. На картинке он изображен в виде карты Украины, из которой торчат штыри, штыки, а над всей композицией нависает дерево Свободы, типа бонсай. Заглянуть за забор нереально — щели прикрывают собой молодые люди. Перемахнуть нереально — на заборе висит предупреждение о четвероногих охранниках. Собственно, понять, что происходит, не просто, за забором стоят строительные вагончики, а еще что-то вроде теплицы, обтянутое пленкой.

РИА Новости Украина Алла Дунина Винница: Тарас Шевченко против Небесной сотни

У забора палатка, возле нее деревянный постамент, на который водружен бюст Тарасу Шевченко. Стоит только остановиться рядом, как к тебе тут же подходят активисты.

— Что вас интересует? Что вам подсказать?— любезно интересуется женщина в черном, представившись активисткой Ольгой из антимэрского лагеря.

— Да как бы хочется понять, что тут происходит, — отвечаю.

- О, это длинная история. Мы, общественность города, видим на этой площади памятник Шевченко, который нам так давно обещали мэры, начиная с Гройсмана. Когда не дождались, установили бюст сами в 2014 году. А теперь, титушки и личная армия мэра снесли нашего Шевченко, а на его место ставят этот «покруч». Мы протестуем, потому что с нами мэр ничего не согласовывал, не было даже конкурса по отбору памятника. Так не делается, с народом не считаются. Из Виннице в списке небесной сотни только два человека. Об одном мало кто может сказать что-то хорошее. Даже когда встал вопрос о переименовании улицы, где он жил в его честь, так вся улица была против. Так пришлось мэрии переименовывать улицу, где его школа стоит. Мы за памятник Шевченко. И будем стоять до конца, потому что считаем, что для небесной сотни можно найти другое место, — рассказывает Ольга.

Оказывается, что страсти вокруг Шевченко в Виннице, по рассказу активистки, кипят еще с далеких 2000-х годов. Когда мэром города был Владимир Дворкис. Он заявил, что пока руководит городом, памятника Шевченко не будет. Сейчас это связывают с тем, что Кобзарь много писал плохого про жидов, что не очень нравилось мэру. Но более продвинутый молодой градоначальник Владимир Гройсман, который сменил Дворкиса на посту, наоборот, пообещал — памятнику быть. Но при этом конкретного места не выделил. Там, где изначально предполагали, был установлен памятник Василию Стусу, поэтому винничане сами выбрали местом поклонения Театральную площадь, где в период Майдана установили бюст Шевченко.

"Но у нашего нового мэра Моргунова совсем другие взгляда. Он самолично решил на площади, на месте Шевченко, установить «покруч», не посоветовавшись с винницкой общественностью, а общественность против. Это как с памятником Петлюре, который поставили во дворах в бывшем еврейском квартале. Никто ни у кого не спрашивал, нужен нам Петлюра или нет. А теперь под него даже экспозиции меняют в краеведческом музее. Вот до сих пор все гадают, удалось им вынести через узкие двери из кабинета директора музея стол, за которым, как гласят легенды, сиживал сам Петлюра", — сообщает Ольга.

РИА Новости Украина Алла Дунина Винница: Тарас Шевченко против Небесной сотни

Петлюра —герой винницы

Открытие первого в Украине памятника Петлюре, больше известного как истребителя евреев, винницкие власти приурочили к 100-летней годовщине украинской революции. Как рассказывают винничане, это была исключительно затея команды градоначальника. Памятник расположили возле здания областного радио, где 100 лет назад располагалось министерство почты и телеграфа УНР, а позже находилась военно-походная канцелярия главного атамана. И в срочном порядке перекраивают историю, чтобы обелить Петлюру. На местном уровне утверждают, что, дескать, он любил евреев, у него даже в советниках один еврей ходил. Потому на открытии ему так поклонялся мэр и губернатор, совершая крестные знамения, — не знали, как подойти к данной исторической фигуре.

"И эти люди, которые поклоняются Петлюре, сегодня обвиняют нас в антисемитизме. А все потому, что мы каждый день возле памятника Шевченко декламируем его стихи, а в некоторых он писал о жидах, москалях и ляхами. Вот нас и обвинили в нелюбви к евреям. А мы только стихи читали Кобзаря", — сетует Ольга.

Интересно, что на площадь, где сегодня кипят страсти, то и дело подходят местные жители, спорят до хрипаты, ругаются и расходятся. Каждый остается при своем. В тихой, провинциальной Виннице идет противостояние вокруг проблемы, которая яйца выеденного не стоит, никто не хочет уступать друг другу. Если бы не было больше свободных площадей,тогда понятно. Так нет же. Есть, к примеру, напротив мэрии, где раньше стоял постамент Ленина. Но свободное место горисполком держит на перспективу — для палаток и шин, шутят в Виннице.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Винница: Тарас Шевченко против Небесной сотни

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Активисты предупредили, что будут защищать бюст Шевченко, поэтому каждую ночь дежурят на площади. Они уверены, что убирать Кобзаря будут под покровом темноты и готовятся к силовому противостоянию с гвардией мэра — полиция, как считают винничане, не будет на их стороне.