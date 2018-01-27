Тарас Шевченко или Небесная сотня? Кому в Виннице Кобзарь мешает

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Шевченко vs "Дерево свободы"

В современной Украине, похоже, уже нет места даже для памятников поэту Тарасу Шевченко. Винница стала первым в мире городом, где ради установки памятника Небесной сотне бюст Шевченко снесли прямо в центре города. Причем сделали это тайно, что вызвало немалый скандал.

В ночь на 24 января на площади Небесной сотни в городе скульптура была демонтирована, а на утро на этом месте появился высокий забор, который взяли под охрану правоохранители и неизвестные лица в гражданской одежде. Как отмечала Gazeta.ua, чиновники Винницкого горсовета решили убрать бюст в ночное время, чтобы не произошло столкновений с активистами.

Facebook Михайло Рюхов Снос памятника Тарасу Шевченко в Виннице

"Свободовец" Владимир Базелюк после сноса отвез бюст в одну из городских школ в Музей Революции и АТО, а на площади начали собираться возмущенные граждане, требуя вернуть памятник Кобзарю. В городе вспыхнули немногочисленные протесты, которые продолжились и в четверг.

Волна критики и возмущения также прокатилась и в Facebook. "Я хочу вам сказать одну вещь. Если накануне четвертой годовщины Майдана памятник Небесной Сотне устанавливают, демонтируя Шевченко ночью силами титушек, ограждая забором с огромными псами, то что-то не то, с этой Революцией Достоинства. Разве нет?" — написала в FB координатор Автомайдана по Винницкой области Таисия Гайда.

Несколько десятков активистов на площади заявили о том, что будут штурмовать ограждение, не дадут вести работы, они принесли бочки, по которым сначала стучали, а затем в них разожгли костер.

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Вместе с тем, как сообщается на сайте Винницкого городского совета, на месте демонтированного бюста уже начались подготовительные работы по установке "Дерева Свободы" — памятника в честь Небесной сотни. Новый монумент в виде дерева вишни из бронзы, на котором будут выгравированы имена погибших в ходе Майдана, планируют открыть 20 февраля.

Facebook Olga Malinovskaja. Установка памятника Небесной сотни вместо памятника Тарасу Шевченко в Виннице

Дискуссии о новом памятнике продолжались в городе последние несколько месяцев. Одни хотели установить в центре обновленный постамент Т. Шевченко, другие — только "Дерево свободы". Были также и сторонники идеи объединения двух памятников, но в итоге утвержден был все же только памятник Небесной сотне.

Не первый скандал…

Впрочем, в Виннице ранее уже вспыхивали скандалы с установкой новых памятников. В минувшем году в День защитника Украины, 14 октября, в Виннице установили первый в стране памятник государственному и военному деятелю Симону Петлюре. Памятник был установлен во дворе здания, где расположено областное радио. С 7 мая по 19 июня 1920 в здании размещалась Военно-походная канцелярия Главного атамана. Появление памятника Петлюре незамеченным не прошло. Всемирный еврейский конгресс осудил установку памятника лидеру украинских националистов, назвав решение городской администрации "бесчестным и огорчающим".

"Петлюра был кем угодно, но только не честным человеком. Он был жестоким варваром, который бесспорно несет ответственность за погромы, в результате которых были убиты от 35 до 40 тысяч евреев", — заявили в конгрессе.

Депутат кнессета Ксения Светлова обратилась к послу Украины в Израиле Геннадию Надоленко и к мэру Винницы Сергею Моргунову с требованием отменить решение об установке памятника Петлюре, однако отмены не последовало.

Хмельницкий тоже враг

В культурном сражении за новых героев не так давно впал в немилость гетман, полководец и государственный деятель Богдан Хмельницкий. В мае минувшего года в Чернигове памятник Хмельницкому работы известного скульптора Ивана Кавалеридзе был развернут на 180 градусов спиной к Москве. Теперь гетман стоит лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви. По данным Черниговского горсовета, это было пожелание автора проекта Андрея Карнабеда – местного архитектора. Примечательно, что сам разворот скульптуры обошелся городскому бюджету в 700 тысяч гривен.

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А в Черкассах памятный камень, установленный на месте замка, где Хмельницкий написал письмо русскому царю письмо о победах над "ляхами" и о желании украинского народа соединиться с Россией, облили красно-черной краской.

Однако дальше всех в попытке вычеркивания Хмельницкого из истории пошли в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Осенью прошлого года сессия городского совета проголосовала за возвращение городу исторического названия Переяслав, вычеркнув таким образом из названия упоминание о Хмельницком.

Фото КиевВласть Въезд в город Переяслав-Хмельницкий после его переименования

Позднее Киевский областной совет решил внести представление в Верховную Раду о возвращении городу исторического названия.

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Тем не менее до разворотов других скульптур Хмельницкому, которых множество во всех регионах Украины, и официального вычеркивания из новой версии истории страны, дело пока не дошло.

По данным материалов открытых источников интернет