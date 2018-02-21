Тренд дня: "жертвы Майдана и шайка, получившая выгоду на крови"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Накануне в Украине отмечался День героев Небесной сотни. В связи с четвертой годовщиной расстрелов на Майдане в столице и по стране прошел ряд мемориальных мероприятий. Согласно данным СМИ, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрея Парубия "заплевали" во время возложения цветов к памятнику героям Небесной сотни на улице Институтской в Киеве.

Почтил память погибших также президент Петр Порошенко с супругой. Они пришли со свечами к Кресту на Аллее героев Небесной Сотни и поклонились погибшим.

Напомним, спустя четыре года после расстрелов на Майдане по-прежнему нет ответа на один из главных вопросов: кто расстреливал митингующих? В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.

По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, четыре года назад в Украине "мир иллюзий разрушил мир реальный".

"Зрелищно, быстро, безумно больно разрушил. Физическое, плотское, заглушило разум и выдержку. Сегодня мне почти всё равно, кто кого обманул и предал. Нельзя жить с повернутой в прошлое головой", — написала Лукаш в Facebook.

Она отметила, что в этом виноваты все — "обманувшиеся, промолчавшие, испугавшиеся и переобувшиеся".

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"Просто степень вины разная. А вот ответственность и ошибки имеют имя и фамилию. Все что я вижу сейчас — это две Украины: Украина жертв Майдана и украинская шайка, получившую вполне конкретную выгоду от трагедии Майдана. Одни отдали жизни за мечту, другие за порядок. Царствие небесное невинно убиенным. А третьи выжили и обогатились, разрушив всё. Именно они были заинтересованы в гибели людей. И в этом понимании едины как сторонники, так и противники Майдана. Которым, по большому счету, давно больше не о чем спорить", - резюмировала Лукаш.

Facebook Елены Лукаш Скриншот с Facebook

Юрист Андрей Портнов выразил мнение, что ряд нынешних политиков получили денежную прибыль после расстрелов протестующих.

"Как не объясняйте, но совершенно конкретную денежную прибыль от совершенных в этот день четыре года назад массовых убийств на Майдане получил Президент Порошенко, депутаты БПП и Народного Фронта", — считает Портнов.

Facebook Андрея Портнова Скриншот с Facebook

Шеф-редактор радио "Вести" Андрей Блинов обратил внимание на затягивание расследования расстрелов на Майдане, которое длится уже четыре года.

"Генеральная прокуратура заказала у частного предприятия ФЛП Лазуткина услуги по поиску пуль и их фрагментов на фасадах двух зданий в районе Майдана". Это сообщение (спасибо ProZorro!) как нельзя лучше характеризует то, как проводится следствие по расстрелам 18-20 февраля 2014. Больше мне в 4-ю годовщину событий добавить нечего", — акцентировал Блинов.

Facebook Андрея Блинова Скриншот с Facebook

Политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко уточнила, что вместо расследования убийств "майдановцев" и "беркутовцев" власть строит мемориал Небесной сотни, хотя на пенсии семьям погибших государственных средств не нашлось.

"4-летнее отсутствие результатов расследования с серьезным видом объяснили тем, что не было возможности проводить высотные работы и вообще дел больше 3 тысяч. По логике тех, кто эту версию придумал, общество должно в нее поверить и не отвлекать уважаемых людей при власти всякими глупостями вроде где расследование — где расследование. И трудно представить чтоб в годовщину какой-то трагедии цивилизованной стране кто-либо бы давал советы усилить реформы. А Госдеп Банковой так сегодня и сказал", — подытожила Дьяченко.

Facebook Елены Дьяченко Скриншот с Facebook

Журналист Наталья Власова считает, что инцидент с Гройсманом и Парубием на Институтской красноречиво показывает ситуацию в стране.

"Оплеванные спикер и премьер на Институтской расскажут вам больше о ситуации в стране, чем все порохоботы и адепты Шария. Чаще выходите на улицу, дорогие политики, отрывайтесь от соцсетей. Нет правды в тех распечатках-скринах, что услужливо кладет на ваши столы пресс служба. Там лишь славословия ботоферм, которые кормятся из ваших же карманов. А жизнь проходит мимо вас. Добро пожаловать в реальность", - прокомментировала Власова.

Facebook Натальи Власовой Скриншот с Facebook

Политический эксперт Сергей Быков также обратил внимание на заявление Порошенко о том, что "герои Небесной сотни стремились именно к такому будущему Украины".

"Да? Доллар по 28 грн, а не по 8 грн, зарплату по 150$, а не по 430$, коммуналку по 3000 грн, а не по 600. А еще президент забыл сказать, что герои Небесной Сотни стояли за развал экономики, падение экспорта и конфликты почти со всеми странами — соседями. Нельзя выходить в эфир не приходя в сознание!" — отреагировал эксперт.