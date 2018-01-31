ТОП тем Украины: протесты из-за Шевченко в Виннице, массовый отток ученых

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина facebook.com/MVS.LVIV "Массаж" по-львовски. В культурной столице "накрыли" БДСМ-студию

В Днепре депутаты перераспределяют бюджетные средства, во Львове обсуждают массовый отток ученых из Украины, в Кропивницком — перспективы второго срока Порошенко, в Виннице — конфликт из-за демонтажа бюста Шевченко, а в Харькове — лучшие изобретения местных ученых.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Днепр: "Готовимся к завтрашней сессии горсовета Днепра — делим деньги"

Депутаты горсовета в комиссия "со знанием дела" отрабатывают переброску денег со статьи на статью.

…В проекте изменения бюджета у департамента гуманитарной политики забрали 3 миллиона, которые планировалось потратить на ремонт детских площадок. А в департаменте здравоохранения перебросили деньги, запланированные для проектных работ в Центре первичной медпомощи №5, на такой же центр, но №7.

Львов: "Отток мозгов из Украины набирает силу"

Минус 25 тысяч. Именно столько научных сотрудников покинуло Украину за годы независимости.

Уехали умные и талантливые. Но хуже всего, что отток мозгов продолжается, причем ускоренными темпами. В то же время во многих научных учреждениях средний возраст работников — 60-70 лет. Страну покидает умная и талантливая молодежь.

Кропивницкий: "Не пройдет и полгода"

Недавнее заявление Петра Порошенко, что он примет окончательное решение о баллотировании на второй президентский срок, только когда стартует избирательная кампания, и это решение будет зависеть от успешности предстоящего полугодия, - обычный политический ход и не более. Президент и его команда уже давно все решили. А вот что истинная правда, так это важность для результатов избирательного марафона Порошенко политических, экономических и социальных итогов работы власти до осени 2018 года. Они — эти итоги — реально определят многое.

…Думаю, в том самом "списке добрых дел" переизбирающегося Президента, кроме перечисленных, еще пунктов двадцать. Добавлю от себя только один: забыть года на два о Мальдивах. В Кирилловку, Петр Алексеевич, в Кирилловку...

Винница: "Конфликт на площади Героев: от "противостояния" памятников до антисемитских призывов

Демонтаж гипсового бюста Шевченко на площади Небесной Сотни и начало установления мемориала в честь погибших майдановцев спровоцировали два митинга и избиения активистов. Мэр города написал письмо-обращение в СБУ и управление Нацполиции об антисемитских призывах.

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…Митинг за возвращение бюста продолжался весь день, и завершился — относительно мирно — около 20.00. В воскресенье, 28 января, протесты разгорелись с новой силой: на площади одновременно происходило два митинга с противоположными целями. Одна группа активистов хотела видеть бюст Шевченко на прежнем месте, другую устраивало то, что на площади Небесной Сотни устанавливают одноименный памятник. Эта встреча закончилась потасовкой и избиением активистов, которые высказывались за мемориал Героям Небесной сотни.

Харьков: "Лучшие изобретения харьковских ученых"

Новейшие пищевые продукты для массового и специального потребления (Харьковский университет питания и торговли)

Батончики разработаны для повышения пищевой и биологической ценности суточных рационов питания военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных. Белково-минеральные продукты специального потребления в форме батончиков содержат полноценный белок и органическое (гемовое Fe2 +) железо, а также витамины, антиоксиданты, микроэлементы, в частности — органический йод.

Система предупреждения о грозовой опасности (ХПИ)

Система предназначена для предупреждения оперативного персонала стратегических объектов, военных подразделений, лагерей отдыха и частных лиц о высокой вероятности возникновения молнии в месте их пребывания. Предупреждение о грозовой опасности осуществляется за 10-15 минут до разряда молнии с вероятностью до 90%. Система мониторит напряженность электрического поля атмосферы, используя сенсоры на эффекте коронного тока из металлических стержней.