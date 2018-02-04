Создать - нет, переименовать - да. Галоп декоммунизации по Украине

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Декоммунизация в стране не дремлет и идет полным ходом. С начала 2018-го года под инициативы по переименованию попали столичные улицы и бульвары, станция и ветка метрополитена, область и несколько городов. Как власти в этом году продолжают политику декоммунизации, начатую еще в 2015 году, — в обзоре РИА Новости Украина.

Галоп с переименованиями в Киеве

В скором времени станция киевского метро "Петровка" может сменить название на "Почайну", а "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки может получить название "Оболонско-Теремковская". Соответствующий проект решения согласовали депутаты Киевсовета в конце минувшего месяца.

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Как считают в Киевсовете, название ветки метро на сегодняшний день отражает первоначальный проект линии, которая сейчас не проходит через Куреневку, а вот вторая часть названия "Красноармейская" — перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции "Красноармейская" на "Дворец Украина" в 1993 году. Кроме того, в ноября 2014 года улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская. На данном этапе согласованный документ должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы, после этого проект обсудят на пленарном заседании КГС.

Наряду с этим другая комиссия Киевсовета — по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей — решила переименовать 13 улиц в городе.

Предлагается переименовать:

ул. Алма-Атинская — ул. Алматинская (Днепровский р-н);

ул. Кустанайская — ул. Костанайская (Голосеевский р-н);

пер. Кустанайский — пер. Костанайский (Голосеевский р-н);

ул. Михаила Реута — в ул. Памвы Беринды (Печерский р-н);

ул. Семашко — в ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н);

ул. Гайдара — в ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);

ул. Петровского — в ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);

ул. Пугачева — в ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);

ул. Новороссийская — в ул. Опришковская (Днепровский р-н);

ул. Тропинина — в ул. Якубенковская (Шевченковский р-н);

ул. Александра Горовица — в ул. Василия Барки (Соломенский р-н);

пр-т Героев Сталинграда — в пр-т Владимира Ивасюка (Оболонский р-н);

ул. Московская — в ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н);

ул. Маршала Тимошенко — в ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н);

бул. Дружбы Народов — в бул. Николая Михновского (Печерский р-н).

Также предлагается вернуть переулку Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название — переулок Воздвиженский.

Эти переименования еще ожидают утверждения Киевсовета, однако уже успели традиционно вызвать немалый общественный резонанс. В частности, РИА Новости Украина подробно писало о реакции социальных сетей на переименование бульвара Дружбы народов, а также шквал критики со стороны экспертного сообщества.

Еще в комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики в конце января согласовали проект решения о переименовании столичного аэропорта "Киев" (Жуляны) в честь известного конструктора украинского происхождения Игоря Сикорского. Это решение так же должна еще утвердить постоянная комиссия по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.

Вместе с тем инициативы Киевсовета, постоянно фонтанирующего идеями по переименованиям, на этом не закончились. Депутат Киевсовета Вадим Васильчук инициировал переименование Искровской улицы в Соломенском районе в честь первого президента Чечни Джохара Дудаева. По его мнению, Джохар Дудаев заслужил, чтобы в его честь назвали улицу в Киеве, а улица Искровская носит название в честь советской газеты "Искра".

Что в регионах

Предприимчивость в сфере декоммунизации не прошла с начала года и мимо регионов. В Николаевской области губернатор Алексей Савченко выступил с инициативой о переименовании городов Первомайск, Южноукраинск и Вознесенск. Так, в конце минувшего месяца чиновник призвал мэров этих населенных пунктов рассмотреть возможность о переименовании.

"Например, я неоднократно говорил, что город Вознесенск называется Соколы. И я не понимаю, когда говорят название Первомайск, в каком государстве мы живем?" — заявил Савченко, который известен на всю страну своей "грамотностью".

Наряду с Николаевской областью в Днепропетровской предложили переименовать ее в Сичеславскую. Такая петиция, инициированная ОО "Правозащитная группа "СИЧ", появилась на официальном интернет-представительстве президента Украины. Авторы петиции заявили, что название области должно быть изменено, поскольку содержит упоминание о Григории Петровском — одном из организаторов Голодомора и главного деятеля тоталитарного коммунистического режима в Украине. "Зато слава области, колыбели пяти Сечей в прошлом и форпоста обороны в настоящее время, должна быть подчеркнута достойным именем, историческим именем, именем, в котором найдет отражение несгибаемая воля, стальной дух и славное будущее. Сичеславская — да!" — говорится в обращении. Впрочем, для того, чтобы документ был рассмотрен, ему необходимо собрать 25 000 подписей, которых пока нет.

Тем временем в стране не редки скандалы с переименованием улиц в честь воинов АТО. На днях в прифронтовой Волновахе Донецкой области произошел инцидент в связи с переименованием улицы 1-го мая. Местные активисты предложили вместо 1 мая назвать улицу в честь бойцов АТО, погибших в мае 2014 года. Против вынесения скандального вопроса на сессию высказались несколько депутатов горсовета, которые настаивали на нейтральных названиях: "Майская", "Восточная", "Святодуховская". После бурных споров и перепалок вопрос все же вынесли на голосование, теперь противники переименования планируют решения сессии горсовета обжаловать в суде.

Одновременно с этим в Одесском облсовете во второй раз провалили голосование по обращению к мэрам региона с просьбой увековечить память убитой Амины Окуевой. Депутатам предлагалось направить от имени председателя облсовета призыв всем городским, поселковым, сельским председателям Одесской области рассмотреть возможность назвать улицу именем Окуевой, которая родилась в Одессе. Достаточного количества голосов в поддержку предложения в облсовете не нашлось.