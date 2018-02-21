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    Годовщина расстрела Небесной сотни в цифрах

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    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (182)

    (обновлено: )20510
    За 18-20 февраля во время событий в Киеве погибли 123 человека: 104 активиста Майдана и 17 работников правоохранительных органов. Пострадавшими признаны около 2500 человек.
    Годовщина расстрела Небесной сотни в цифрах
    РИА Новости Украина

    Самым кровавым днем стало 20 февраля 2014 года: при расстреле митингующих на улице Институтской погибли 49 человек, пострадали 157.

    По данным Генеральной прокуратуры, только огнестрельные ранения зафиксированы у 68 человек. Это событие стало известно как "расстрел Небесной сотни".

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    Спустя четыре года наказание в связи с этим событиями отбывает 1 человек, в суды передано 252 уголовных дела, вынесено 50 приговоров. В общей сложности расследованы и до сих пор расследуются 3400 эпизодов уголовных производств.

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