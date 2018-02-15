Супрун и Украина против Пирогова: тело хирурга будут спасать всем миром

Алла Дунина, РИА Новости Украина

Уже какую неделю вокруг забальзамированного тела покойного профессора, всемирно известного хирурга Николая Пирогова, покоящегося в склепе в Виннице, точатся настоящие баталии. А все началось с того, что гражданка США, временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, не подписала распоряжение Кабмина о выделении на ребальзамацию великого хирурга 200 тысяч гривен. При этом американская подданная предложила эти деньги потратить на препараты для больных, а не на медицинский эксперимент по бальзамированию, который длится 137 лет. Супрун с удовольствием поддержала идею о передачи состоящего на балансе Минздрава музея местным органам власти. Директор национального музея-усадьбы Пирогова Петр Гунько с этим категорически не согласен, и его поддерживают украинские медики, которые готовы сброситься на ребальзамацию ученого, о чем он рассказал РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Алла Дунина Директор Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова Петр Гунько

После того как Ульяна Супрун через интернет решила обсудить с украинцами, не лучше ли выделенные Кабмином деньги на ребальзамацию потратить на лечение онкобольных, и собрала положительные отзывы, откликнулись медики. Так как украинские врачи, как никто другой, реально понимают, что на 200 тысяч гривен можно спасти жизнь в лучшем случае только одного ребенка, но погубить столетний медицинский эксперимент по бальзамированию тел.

Читайте также: Супрун начинает новый эксперимент над украинцами

"Ульяна Супрун, сама того не ведая, помогла нам найти выход из ситуации и найти средства на ребальзамацию. Мы получили отзывы ведущих ученых, врачей, украинцев. И то, что у нее 70% против ребальзамации и за покупку дозы для одного ребенка, а она не сказала, что этой суммы хватит для одного ребенка, умные люди стали предлагать свои средства. К примеру, офтальмологическая клиника профессора Сергиенко готова выделить 50 тысяч гривен. За ним пошли предложения почти со всех концов Украины. Собрать еще 150 тысяч не составит большого труда. Звонят из разных уголков медики и спрашивают, сколько надо, как и куда деньги перечислить. Я уверен, что необходимая сумма найдется, чтобы приобрести необходимые компоненты. К счастью, это будут деньги частных структур, которые Ульяна Супрун не контролирует", — рассказывает Петр Гунько.

РИА Новости Украина Алла Дунина Национальный музей-усадьба Н.И. Пирогова. Винница, Украина

По плану ребальзамация должна пройти в первом полугодии и, как подчеркивает директор музея, он очень надеется, что в марте уже начнется процедура и продлится месяц или немного больше. В этом году планируется сканирование тела, потому что последний раз делали только рентген в 50-х годах. Теперь же намерены сделать компьютерную томографию тела (СКТ).

"Хотим провести обследование на микрофлору, анализ кожи сделать и другие биохимические обследования, которые еще не делали никогда. С учетом того, что это все будут проводить наши специалисты, есть возможность сэкономить, не приглашая экспертов из Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (НПО ВИЛАР)", — подчеркнул Петр Гунько.

РИА Новости Украина Алла Дунина Директор Национального музея-усадьбы Н.И. Пирогова Петр Гунько

Как отметил директор национального музея, они отказались от предложения передачи национального музея в муниципальную собственность города, а, следовательно и от предложенной городом и области материальной помощи. Деньги для ребальзамации можно будет перечислить на счет ОО "Союза хирургов Винницкой области", который на днях будет опубликован музеем.