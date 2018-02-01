Супрун сомневается, надо ли заново бальзамировать мумию ученого Пирогова

УНИАН

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Глава Минздрава Ульяна Супрун выразила сомнения и провела опрос на своей странице в Facebook о необходимости ребальзамирования ученого Николая Пирогова, тело которого находится в семейном склепе в Винницкой области.

На процедуру ребальзамирования необходимо около 200 тысяч гривен и комиссия Национального музея-усадьбы Н. И. Пирогова обратилась к правительству с просьбой выделить на это деньги.

"На эти деньги можно купить, например, — больше сотни упаковок препарата для лечения острого лейкоза. Часто есть запрос от регионов на этот препарат. Или иных лекарств или медицинских средств, которые могли бы помочь многим пациентам. Или Николай Пирогов захотел бы, чтобы деньги, которые можно использовать для лечения живых людей, тратились на процедуру ребальзамирование, которая уже не поможет никому? Или в Украине в XXI веке бюджетные средства должны тратиться на подобные процедуры?" — спросила своих подписчиков Супрун.

Позднее она обновила пост, в котором сообщила, что власти Винницы и области предложили передать музей Пирогова на баланс местного бюджета: "Приятно поражена гражданской позицией винничан. Хорошо, что люди ценят и поддерживают музей и память о Пирогова, которого считают основателем военной хирургии. Поддерживаю инициативу Винницкой областной и городской власти передать музей на местный уровень".

Ранее Супрун заявила, что в Украине необходимо усилить ответственность медицинского персонала за выдачу фальшивых справок о вакцинации.