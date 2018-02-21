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    Происшествия

    В Виннице авария с двумя элитными авто. Конфликт перерос в "кулачный бой"

    (обновлено: )51530
    После столкновения двух авто, водитель Toyota выбежал из машины и избил другого водителя. На место вызвали скорую помощь. Пострадавшего водителя Mercedes забрали медики.
    Драка в центре Винницы из-за ДТП
    20minut.ua

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В центре Винницы произошла авария — столкнулись  два элитных внедорожника. Об этом сообщает "20 минут. Винниця".

    20minut.ua
    Драка в центре Винницы из-за ДТП

    Инцидент случился на парковке, в результате ДТП никто из людей не пострадал. Однако водителя Mercedes забрала скорая помощь. Водитель Toyota выбежал из машины и избил другого водителя. На место вызвали скорую помощь. Пострадавшего водителя Mercedes забрали медики. Подробные обстоятельства выясняет полиция.

    Напомним, в ДТП в Ровенской области погибли родные братья, три человека пострадали.

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