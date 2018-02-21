В Виннице авария с двумя элитными авто. Конфликт перерос в "кулачный бой"

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В центре Винницы произошла авария — столкнулись два элитных внедорожника. Об этом сообщает "20 минут. Винниця".

20minut.ua Драка в центре Винницы из-за ДТП

Инцидент случился на парковке, в результате ДТП никто из людей не пострадал. Однако водителя Mercedes забрала скорая помощь. Водитель Toyota выбежал из машины и избил другого водителя. На место вызвали скорую помощь. Пострадавшего водителя Mercedes забрали медики. Подробные обстоятельства выясняет полиция.

Напомним, в ДТП в Ровенской области погибли родные братья, три человека пострадали.