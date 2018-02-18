наверх
18.02.201815:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Киев

    ДТП в Киеве: два авто приземлились вверх дном на рельсы

    (обновлено: )26010
    Из-за ДТП было заблокировано движение трамвайных маршрутов №1 и №3 на ул. Борщаговская - ст. НАУ в оба направления.
    ДТП в Киеве
    facebook.com/KyivOperativ/

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Киеве автомобили из-за ДТП оказались на трамвайных путях, таким образом заблокировав два трамвайных маршрута.

    Как сообщает "Киев оперативный", ДТП произошло на улице Борщаговской.

    "Со слов очевидцев, пьяный водитель-иностранец на автомобиле #Mercedes #RP74907 (PL), превысил скорость, не справился с управлением, въехал в автомобиль #Ford. От удара оба автомобиля вылетели на трамвайные рельсы", — говорится в сообщении. 

    facebook.com/KyivOperativ/
    ДТП в Киеве

    В сообщении пресс-службы КП "Киевпасстранс" на странице в Facebook говорится, что было заблокировано движение трамвайных маршрутов №1 и №3 на ул. Борщаговская — ст. НАУ в оба направления.

    Как сообщалось ранее, пятеро человек оказались в больнице в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло недалеко от площади Шевченко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Погром в Россотрудничестве. Полиция бессильна
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене. Архивное фото
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?