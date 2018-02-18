ДТП в Киеве: два авто приземлились вверх дном на рельсы

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Киеве автомобили из-за ДТП оказались на трамвайных путях, таким образом заблокировав два трамвайных маршрута.

Как сообщает "Киев оперативный", ДТП произошло на улице Борщаговской.

"Со слов очевидцев, пьяный водитель-иностранец на автомобиле #Mercedes #RP74907 (PL), превысил скорость, не справился с управлением, въехал в автомобиль #Ford. От удара оба автомобиля вылетели на трамвайные рельсы", — говорится в сообщении.

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В сообщении пресс-службы КП "Киевпасстранс" на странице в Facebook говорится, что было заблокировано движение трамвайных маршрутов №1 и №3 на ул. Борщаговская — ст. НАУ в оба направления.

Как сообщалось ранее, пятеро человек оказались в больнице в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло недалеко от площади Шевченко.