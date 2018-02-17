наверх
17.02.201810:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Названа причина масштабного ДТП в Крыму

    (обновлено: )62505
    Крымское управление МЧС сообщило, что водитель "ВАЗ-2105", совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик.
    На месте аварии в Крыму
    @chaspikls

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Крупная дорожная авария на трассе "Феодосия — Керчь", в которой погибло семь человек, могла произойти из-за ошибки при обгоне, но точную причину установят специалисты, сообщает крымское управление МЧС РФ.

    Авария произошла вечером в пятницу  в районе Ленинское (Ленинский район) с участием 2-х большегрузных автомобилей и легкового автомобиля

    Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП. Видео
    Kyiv Operativ/Youtube
    Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП
    "ВАЗ-2105". В результате пострадало 9 человек, из которых 7 погибло, в том числе четверо детей.

    "По информации очевидцев водитель "ВАЗ-2105",совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик. В результате столкновения произошло воспламенение грузовых автомобилей", — говорится в сообщении.

    В результате аварии легковой автомобиль с людьми сильно деформировался, а по обе стороны от автодороги большегрузные автомобили были охвачены сильным огнем. Кроме того, из-за темного времени суток и плохой видимости еще один грузовик стал участником данного ДТП.

    При этом спасатели подчеркнули, что причины ДТП будут установлены экспертами.

    "На данный момент личности пострадавших и погибших устанавливаются", — также говорится в сообщении.

    При этом спасатели подчеркнули, что двое пострадавших — женщина и водитель одного из грузовиков направлены в центральную районную больницу поселка Ленино с тяжелыми травмами.

    Всего в ликвидации последствий ДТП задействовано 35 человек и 12 единиц техники единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Руслан Бортник
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Призеры мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх (слева направо): Сома Уно (Япония) - серебряная медаль, Юдзуру Ханю (Япония) - золотая медаль, Хавьер Фернандес (Испания) - бронзовая медаль.
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?